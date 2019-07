Entrenador del Manchester United revela si Paul Pogba se va o no al Real Madrid

PERTH, AUSTRALIA.- El entrenador del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer rechazó este miércoles los rumores según los cuales el campeón del mundo francés Paul Pogba dejaría el club de Old Trafford, asegurando que no ha habido "ninguna oferta" por el centrocampista.



"No hay ofertas por nuestros jugadores. Los representantes hablan todo el tiempo", declaró el técnico noruego tras un entrenamiento en Perth (Australia), donde su equipo inicia una gira de pretemporada en medio de los rumores sobre la marcha de su estrella Paul Pogba al Real Madrid o a la Juventus.



"Somos el Manchester United, no tenemos que vender jugadores", indicó Solskjaer, quien aseguró que "las cosas se desarrollan con normalidad" y que el club no tiene ninguna prisa por separarse de Pogba ni de ningún otro jugador.



El noruego, que sustituyó a José Mourinho en el banco del Manchester United en diciembre, reaccionó a las declaraciones del agente Mino Raiola, quien expresó la víspera la esperanza de que "haya pronto una solución satisfactoria" entre su jugador, que desea cambiar de aires, y el club.



"El jugador no hizo nada mal. Fue respetuoso en todos los aspectos", declaró Mino Raiola el martes a la radio británica talkSPORT. "El club conoce sus sentimientos desde hace mucho tiempo", añadió.



"Cuando uno está en el Manchester United es normal que casos así aparezcan en el verano", relativizó Solskjaer, cuyo equipo se medirá en un amistoso con el club local Perth Glory el sábado y después al Leeds United el martes.