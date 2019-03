Sergio Ramos sobre falta a Leo Messi: "Él se lo tomó mal"

Momento en el que el árbitro sacaba una tarjeta en El Clásico Real Madrid vs FC Barcelona. (AP)

MADRID, ESPAÑA.- El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, reaccionó este sábado ante los señalamientos por una falta cometida a Leo Messi, en el ocaso del primer tiempo.



Ramos, leyenda en el equipo merengue, aseguró que nunca hubo mala intención en su llegada, como se ha querido interpretar.



Además, el 4 del Real Madrid dijo haberle explicado a Leo que se trató de una jugada puntual y no con segundas intenciones.



"Fue una jugada puntual en la que no hubo un gesto aposta. Él se lo tomó mal, pero no pasa nada, se queda en el campo. Le dije que fue involuntario", fueron las palabras con las que el campeón del Mundo con España en 2010 se refirió al tema.

Sergio Ramos encarando a Leo Messi. (Foto: Redes)







La polémica se trató de una jugada en la que Ramos entra con fuerza y termina golpeando a Messi, quien al final sangra de uno de sus labios. El árbitro, Undiano Mallenco, estaba cerca de la acción, pero no se complicó y en vez de marcar la penalización optó por pitar el final de la primera parte.



Con gol de Rakitic en el primer tiempo, el FC Barcelona se vuelve a imponer ante Real Madrid en el mismísimo estadio Santiago Bernabéu, esta vez por la Liga, de la que es absoluto líder con 60 puntos.