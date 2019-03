VÍDEO: La falta de Sergio Ramos que enfureció a Messi en El Clásico Real Madrid vs Barcelona

MADRID, ESPAÑA.- El término de la primera parte de El clásico Real Madrid vs Barcelona se tornó polémico tras una falta cometida por Sergio Ramos a Leo Messi.



Faltaban solamente segundos para que el árbitro Undiano Mallenco se llevara el pito a la boca, cuando el argentino fue a presionar a Sergio Ramos, quien se lo quitó de encima propinándole un golpe en la cara con su antebrazo.



A lo que Leo reaccionó y lo encaró. La imagen quedará entre las postales históricas de los clásicos, pues no pasó a más, no obstante, los capitanes se dejaron llevar por la calentura del juego.



Tras ello, todos los jugadores del Barcelona rodearon al colegiado pidiéndole algo más tras esa polémica jugada, sin embargo, Mallenco no se quiso complicar y pitó el final de la primera mitad, con un resultado 0-1 a favor del club catalán.