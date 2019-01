Karim Benzema estará ante el Sevilla en Liga y se descarta una operación

MADRID, ESPAÑA.- El técnico del Real Madrid, Santiago Solari, adelantó este viernes que el delantero francés Karim Benzema estará el sábado en el partido liguero contra el Sevilla, descartando que tenga que operarse por una fractura en el meñique de la mano derecha.



"Karim tiene una lesión en un dedo, creemos que eso no es un problema para que desarrolle su carrera de futbolista ni el fin de semana, ni el miércoles que viene (en cuartos de la Copa del Rey)", dijo Solari en rueda de prensa.



"Lo veo muy bien entrenando. Lo vi contento", añadió, antes de afirmar que "hubiera sido mejor si no se hubiera producido ninguna lesión, creo que lo pisaron ¿no? Pero está bien, estamos contentos de que esté con nosotros otra vez".



El Real Madrid recupera así a un hombre clave de cara a un importante encuentro de la 20ª jornada de Liga contra el Sevilla, en el que ambos equipos empatados a 33 puntos, se juegan el tercer puesto de la clasificación.



Benzema sufrió una "fractura de una falange" el pasado 14 de enero en el partido de Liga contra el Betis, que el equipo blanco ganó 2-1, temiéndose que tuviera que pasar por el quirófano, algo que descartó este viernes Solari.



El francés apunta a ser la referencia en ataque del equipo blanco el sábado en un partido en el que probablemente jugará con una férula para proteger su dedo.



"Sin duda, es una gran referencia en ataque, además está teniendo, a nivel individual y personal, un gran año. Está jugando muy bien. Es nuestro referente arriba y nos está ayudando muchísimo", aseguró Solari.



"Por supuesto, estamos muy contentos de tenerlo este fin de semana y que no se vaya más", sentenció el técnico blanco.