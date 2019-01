Rony Martínez es presentado en Real España para el torneo Clausura en Honduras

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Real España finalmente presentó al futbolista que reforzará la posición de delantero que tanto añoraba. Rony Martínez se enfundó la camisola amarillo y negro, y tras comprometerse por los próximos dos torneos, alabó el plantel con el que cuenta el club para encarar el torneo Clausura desde el domingo en Juticalpa.



El jugador, que iniciará ese duelo en el banquillo, dijo estar "agradecido con la institución que me ha recibido de una linda manera, a venir a aportar mi experiencia al equipo", apuntó. Añadió que "tenía pláticas con el presidente (Elías Burbara), me dijo que si no se daba mi renovación con Olimpia me esperaba acá".



Su compromiso es "aportar aquí y a dar lo mejor de mí, independientemente que el equipo esté necesitando un nueve vengo a darlo todo, espero no defraudar, darlo todo y para adelante". Recuerda a su vez haber conversado con Manolo Keosseián, estratega de Olimpia, quien le anticipó que no tendría muchas oportunidades este campeonato.



"Con él hablé y llegamos a un acuerdo porque no había muchas posibilidades para mí, quedamos bien, le dije que tenía oportunidades y me dijo que estaba bien". Aclara que no se vino de la capital por "lo económico", pues "el profe es el que toma las decisiones, con la directiva estaba bien todo y el profe es el que decide quien continúa".



No esconde que estar en la Gran Ciudad le motiva porque en suelo capitalino "tenía muy poca participación, había bastante competencia y el profe decidía quien iba a jugar, hice un par de goles pero no era suficiente por la falta de ritmo y partidos".



A los españolistas les envía un mensaje: "Ellos son una bella afición, les puedo decir que vengo a dar lo mejor de mí, todo en la cancha y no dar un balón por perdido. Ya estamos acá y toca defender este escudo a muerte, le meteré como lo he hecho en todos los equipos", lanzó como grito de guerra.



-Restrepo avaló su arribo-

"El profe habló conmigo y cuando se dio cuenta que había la posibilidad de venir acá me dijo que era bien recibido, me dijo que aquí iba a tener la oportunidad, me ha recibido bien y a meterle ya para buscar triunfos", comentó sobre el rotundo sí del cafetero Carlos Restrepo a su fichaje por la Máquina.



Del "Piscis" agregó que "siempre hemos tenido buena relación, en Olimpia, cuando se dio cuenta que podía venir me dijo que era bien recibido, estoy aquí por él". Del club aurinegro dijo que "tiene una excelente plantilla y va a buscar lo que quiere siempre, el título, vamos a luchar desde ya para lograr el objetivo".



-Lo dijo Rony-

"No me dijo directamente que habría pocas chances ,pero tuvimos una plática, quedamos bien y me dio la oportunidad de salir tranquilamente, ahora estamos acá y me toca defender este escudo".



"Voy a dar lo mejor de mí en cada partido, trataré de anotar y darle esa alegría en cada partido a la afición y la directiva, de parte mía y todo el equipo. Esperamos que los goles vengan"-