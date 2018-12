El Barcelona admite contactos con Adrien Rabiot del PSG

BARCELONA, ESPAÑA.- El FC Barcelona confirmó este domingo su interés por Adrien Rabiot, con el que está "en contacto", negando pese a todo haber llegado a un acuerdo con el centrocampista del París SG.



El club catalán reconoce haber mantenido conversaciones para fichar al internacional francés "en el mes de agosto y hace una semana". "En ambos casos", continúa el Barça en su comunicado, "los contactos se produjeron con los responsables deportivos del PSG para mostrar el interés del FC Barcelona en Adrien Rabiot".



El líder de la Liga española, que defiende no haber violado las reglas en materia de fichajes, niega en el comunicado "la existencia de ningún tipo de acuerdo con Rabiot".



"El FC Barcelona siempre ha querido trabajar desde la máxima transparencia con el PSG y con cualquier otro club", prosigue el cuadro azulgrana ante las "noticias aparecidas en Francia".



El pasado 17 de diciembre, el director deportivo del PSG, Antero Henrique, confirmó la voluntad del centrocampista de no renovar su contrato con el PSG y de abandonar el club libre en junio.



Dos días después la madre y agente de Rabiot aseguró que su decisión de marcharse era "firme y definitiva". Por ese motivo el jugador de 23 años se ha quedado en el banquillo en los últimos partidos de 2018 y la prensa aludió a la pista 'culé' como la más seria.



Si el jugador se marcha en junio, el PSG, que necesita vender para respetar el fair play financiero, no percibirá ningún pago por traspaso, al contrario de lo que pasaría si Rabiot dejara el club en este mercado de invierno que se abre el 1 de enero y cierra el próximo 31.