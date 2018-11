Final de libertadores entre Boca y River podría jugarse en Qatar

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras los disturbios suscitados el pasado fin de semana en la final de la Copa Libertadores entre Boca y River, finalmente podría llegar hasta Doah en Qatar.



La suerte de este partido continúa en suspenso este miércoles, a la espera de un fallo del tribunal de la disciplina sobre un reclamo de Boca Juniors para que se descalifique un Río de la Plata por las tumbas incidentes de violencia que el fin de la semana malograron la disputa del partido de vuelta entre los dos clásicos rivales argentinos.



Los tres integrantes del panel disciplinario deben resolver el pedido de la boca de descalificar un río y que se declare campeón del torneo.



También se abrió un expediente de oficio contra Río por lo ocurrido el sábado, cuando varios jugadores de Boca se tradujeron en la agresión con piedras y palos de hinchas fluviales en el autobús que trasladó al equipo visitante, a unas cuadras del estadio Monumental.



El martes, la Conmebol se trasladaría el partido de vuelta a una sede fuera de Argentina. Lo pautó para el 8 o 9 de diciembre en una sede por definir.



La determinación del rector del fútbol sudamericano implica en la práctica de castigo a Río al perder la localidad en su estadio Monumental para el segundo partido de la final. Los equipos empataron 2-2 en la ida que se jugó el 11 de noviembre en La Bombonera, el estadio de Boca.



Daniel Angelici advirtió que "nosotros no aceptamos jugar ningún partido" hasta que el panel emita un fallo.



Angelici también se manifestó contrariado de lo que se establecen fechas.



La respuesta de la dirección de Río a sus rivales fue desafiante, con su presidente Rodolfo D'Onofrio conminando a su par de Boca que el partido se define en la cancha.



"Lo pido encarecidamente: Angelici, vení a jugar, vení a jugar", dijo D'Onofrio el miércoles en una conferencia de prensa en Mar del Plata, donde Río enfrentaba por la noche a Gimnasia por los semifinales de la Copa Argentina.



“No somos tan buenos, jueguen, nos podemos ganar”, agregó D'Onofrio. “Si el presidente de Boca me está escuchando: Vení a jugar, respetá tu palabra. Basta de presentar las carillas, no inventes más nada. Hay que tener valores ".



Boca ha puesto sobre el tapete el antecedente de 2015, cuando el tribunal disciplinario de la Conmebol descalificó a Boca por los incidentes ocurridos en La Bombonera, en un cruce de octavos de final de la Libertadores.



Los jugadores de Río fueron rociados por gas pimienta que arrojaron hinchas locales cuando salieron al campo de juego, Boca fue descalificado y los riverplatenses se coronaron campeones.



Mientras que los clubes libran una pulsada ante el panel disciplinario, la Conmebol busca la sede para el partido de vuelta. En las últimas horas se mencionan estadios en Estados Unidos, Paraguay, Colombia, Brasil, Italia y Catar como escenarios.