Holanda derrota a Francia y Alemana desciende en la Liga de Naciones de Europa

AMSTERDAM, HOLANDA.- Francia, vigente campeona del mundo, cayó por primera vez desde la consecución de su título, este viernes en Holanda por 2 - 0 en Liga de Naciones, un resultado que condena a Alemania al descenso a la segunda división de la Liga de Naciones.



Un gol de Georginio Wijnaldum (44´) y un segundo de Memphis Depay (90+5´, de penal) dieron a los holandeses, en plena reconstrucción, una esperanza de lograr el primer puesto de su grupo el lunes en caso de empate o victoria en Alemania.



La Mannschaft, por su parte, eliminada en fase de grupos en el Mundial de Rusia, confirmó su descenso a la segunda división de la Liga de Naciones.



Con una defensa diezmada y tres cambios en relación al once campeón del mundo, los Bleus sufrieron ante un prometedor equipo holandés que ya impresionó contra los alemanes.



Con siete puntos, los franceses siguen líderes del Grupo 1, pero los holandeses (6 puntos) tiene un último partido por delante el lunes: un solo punto les bastaría para clasificarse a la Final Four de junio de 2019 debido a su ventaja particular con los franceses (victoria de Francia en la ida 2-1).