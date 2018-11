Boca Junior-River Plate y los otros clásicos mundiales

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Según el diario inglés The Guardian, un duelo entre Boca Juniors y River Plate es el mayor evento que cualquier aficionado al deporte debería disfrutar antes de morir, pero el fútbol mundial puede exhibir también otros clásicos de gran rivalidad.



Y como si no alcanzara con esto y con todo lo que normalmente arrastra el superclásico argentino por si mismo, ahora Boca y River se verán las caras en una final inédita de la Copa Libertadores de América.



Un hecho histórico que le echa más pimienta al clásico de los clásicos del fútbol mundial, con el partido de ida el sábado próximo en La Bombonera y la revancha el sábado 24 de noviembre en el Monumental.



Con Boca buscando su séptimo título de Libertadores y River su cuarta corona, el superclásico argentino es inigualable por la pasión popular, aunque otros grandes duelos del fútbol mundial también tienen lo suyo, por tradición, historia y audiencia global.



- Real-Barça paralizan el planeta fútbol -

El clásico español entre Real Madrid y Barcelona es el partido que mayor atención acapara a nivel mundial, llegando a niveles insuperables de audiencia televisiva en la última década por la presencia de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, las máximas figuras del fútbol que jugaban un su duelo personal.



Con Cristiano transferido a la Juventus y Messi lesionado en un brazo, ninguno de los dos estuvo en el campo por primera vez en doce años el pasado 28 de octubre en la victoria del Barcelona por 5-1.



Con un total de 272 enfrentamientos entre oficiales y amistosos, el Barcelona tiene una clara ventaja con 113 ganados, mientras que el once merengue lo hizo en 99 ocasiones y se registraron 60 empates.



Pero estas cifras contrastan a la hora de llenar las vitrinas, pues el Real Madrid tiene 13 Ligas de Campeones de Europa contra solo cinco del Barcelona y también suma 33 ligas españolas por 25 del equipo catalán.



- Celtic vs Rangers: el más antiguo -

Lejos de la parafernalia y la globalización del presente, el clásico de Escocia entre los vecinos de Glasgow, Celtic y Rangers, es el más antiguo del fútbol y ha tenido una fuerte connotación religiosa y política.



Históricamente los hinchas del Celtic son católicos y proirlandeses y los del Rangers protestantes y probritánicos.



Conocido como "Old Firm", su primer partido fue un amistoso jugado el 28 de mayo de 1888 con victoria del Celtic por 5-2.



Desde entonces, se han enfrentado en forma oficial 414 veces, con 159 victorias de Rangers, 156 de Celtic y 99 empates.



Y entre los más recordados está la final de la Copa de Escocia de 1969, cuando en Hampden Park (Glasgow) casi 133.000 espectadores vieron cómo el Celtic se coronaba campeón en su época de oro, en la que ganó una Copa de Campeones de Europa (hoy liga de Campeones de Europa) en 1967.



- Inglaterra en vilo: United vs Liverpool -

Aunque Celtic-Rangers es el clásico más viejo de Gran Bretaña, el duelo que paraliza a los inventores del fútbol es el choque entre el Liverpool y el Manchester United.



Separados por solo 56 km en el noroeste de Inglaterra, las ciudades de Liverpool y Manchester albergan a los dos equipos más exitosos del fútbol de este país.



Manchester United fue fundado como Newton Heath en 1878 y cambió su nombre a Manchester United en 1902.



El Liverpool data de 1892 y ha sido el equipo más laureado del fútbol inglés con cinco Ligas de Campeones de Europa, más que ningún otro equipo de su país.



El United, por su lado, ganó la Liga de Campeones solo en tres ocasiones, pero es el máximo ganador de la Liga inglesa, con veinte títulos contra 18 de su archirrival.



Se enfrentaron por primera vez el 28 de abril de 1894 con victoria del Liverpool por 2–0, y desde entonces lo han hecho en 200 ocasiones, con 80 victorias del United, 65 del Liverpool y 55 empates.



- Peñarol-Nacional: 120 años de rivalidad -

Puede que Peñarol-Nacional no tenga la marquesina de otros clásicos más famosos en el mundo, pero un dato lo hace incomparable: es la rivalidad más antigua conocida fuera de las islas británicas.



Con ocho Copas Libertadores ganadas entre ambos (cinco Peñarol y tres Nacional) y seis Copas Intercontinentales, hoy Mundial de Clubes (tres por bando), el clásico charrúa parte al Uruguay al medio desde hace 120 años.



Con más del 90% de los 3,5 millones de habitantes de este país futbolero, manyas y bolsos se cruzaron por primera vez el 15 de julio de 1900 en el Parque Central, en Montevideo, un amistoso que Peñarol ganó 2-0.



Desde entonces se han enfrentado en 542 ocasiones, con 192 triunfos de Peñarol, 174 de Nacional, 171 empates y cinco partidos anulados, 405 de esas veces en el mítico estadio Centenario.



Además es el partido más disputado en la historia de la Copa Libertadores, en 39 oportunidades, de las cuales ganó 13 Peñarol y 11 Nacional, con quince igualdades.



El antagonismo entre los dos clubes de Montevideo surge prácticamente desde su fundación.



Peñarol, fundado como CURCC en 1891, tiene sus orígenes en inmigrantes ingleses (representaba a los trabajadores de la empresa ferrioviaria The Central Uruguay Railway Ltd.). Por su parte, Nacional surgió en 1899 como un cuadro mayormente criollo, en respuesta a una época en que los clubes de fútbol eran casi de exclusiva participación de inmigrantes extranjeros.



- Inter-Juventus, con el Milán terciando -

País futbolero como pocos, Italia tiene su clásico entre la Juventus y el Inter de Milán, con el AC Milán terciando.



Juventus e Inter se han enfrentado en 231 ocasiones de manera oficial, con 104 victorias de la 'Vecchia signora', setenta del Inter y 57 empates. Lo hicieron por primera vez el 14 de noviembre de 1909 en partido del campeonato italiano.



El origen de la rivalidad entre ambos es principalmente debido al palmarés, la popularidad y la tradición histórica.