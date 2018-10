Michaell Chirinos: "Me gustaría quedarme mucho tiempo en México"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Michaell Chirinos presenció el clásico capitalino e hizo valoraciones de su participación en la Liga MX.



El seleccionado espera seguir rindiendo como hasta el momento lo ha hecho. "Al principio estaba ansioso porque no se me daban los goles pero eso me generó confianza ya que he marcado dos, yo solo digo trabajando ya que sea que me compren o no, vamos a tratar de hacerlo para que sea realidad".

Rommel Quioto: "No me quiero estancar en la MLS, quiero ir a Europa"



Chirinos reconoció que hay posibilidad en que Lobos Buap compre su ficha ya que según él, los dueños están contentos.



"El profe me tiene mucha confianza estando en una de las mejores ligas, voy a seguir trabajando para demostrarle a Lobos de lo que soy capaz. Los dueños están contentos con el trabajo que he hecho y saben que puedo hacer más, de momento estoy en Lobos y estoy para demostrar mucho más"



Y agregó: "El profe Palencia está contento con lo que estoy haciendo, de igual manera la confianza que me ha dado me ha ayudado mucho. La verdad que sí me gustaría quedarme mucho tiempo en México pues siempre fue mi anhelo desde pequeño estar ahí"



Para terminar, opinó sobre la selección nacional y mandó un mensaje al DT que sea contratado.



"No soy la persona indicada para hablar del técnico pero no me parece que sea así (no se nombre aún al DT), estamos en Honduras y eso puede pasar. Este tiempo lo estuviera aprovechando él pero bueno al final hay que salir adelante con lo que sea. De igual manera uno no debe meterse en ese tema y lo único que digo es que al que nombren, que le venga a aportar mucho a Honduras".

Le puede interesar: Entre el olvido y el anonimato el Vida cumple 78 años