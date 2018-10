Rommel Quioto: "No me quiero estancar en la MLS, quiero ir a Europa"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El volante hondureño del Houston Dynamo, Rommel Quioto, habló este domingo sobre su futuro en la MLS, mientras disfrutaba del clásico capitalino entre Olimpia y Motagua.



Al seleccionado nacional se le vence contrato en diciembre y confiesa que su deseo que en al fútbol de Europa por lo que no quiere estancarse en e balompié estadounidense.



"Ahorita en diciembre se me vence el contrato y vamos a ver lo que pasa, vamos a analizar con mi representante si hay algunas opciones o si renovamos con el Houston Dynamo, desconozco si hay ofertas pues el que lo maneja es mi representante. No me quiero estancar en la MLS , quiero ir a Europa, vamos a trabajar para eso y vamos a esperar que la oportunidad se nos dé"



Eso sí, Quioto acepta en que está la oportunidad de renovar con el Dynamo si no llega una buena oferta. De igual manera reconoce en que Antony Lozano puede dar una referencia en España y eso ayudará a él u otro jugador.



"En Houston Dynamo estoy contento ya que ha sido mi casa por dos años y si no da la oportunidad de ir a otra liga el renovar va a ser la mejor opción. El que Antony Lozano esté en España es muy importante para nosotros los jugadores que deseamos ir a Europa, es un hondureño que está poniendo en alto nuestro país y vamos a ver lo que sucede"



En cuanto al tema de selección nacional, Quioto no tiene problema en que venga Alexis Mendoza u otro DT, él se atendrá a lo que digan los federativos y trabajará con el colombiano o el estratega que sea nombrado.



"Cualquier técnico que venga será bienvenido y nosotros estamos dispuestos a trabajar con él, hay que estar tranquilos y tomar ese tema con mucha calma, no tengo mucho conocimiento de él (Alexis Mendoza), si él viene a la selección será bienvenido y vamos a ponernos al tanto, esa es una situación que no está en mis manos y uno como jugadores debe dedicarse a trabajar".

