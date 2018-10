En completo anonimato y olvido el Vida cumplió 78 años de fundación

LA CEIBA, HONDURAS.- El Vida de La Ceiba está cumpliendo este domingo 78 años de fundación, pero sus seguidores, aficionados, directivos y asociados lo han dejado en el anonimato... en el silencio. El club salió a jugar ante Lobos UPNFM en el estadio Ceibeño por la fecha 14 de la Liga Nacional, en completa soledad.



El club fue fundado el 14 de octubre de 1940 "y somos campeones de Honduras y Centroamérica, menos del ascenso porque nunca hemos descendido", dio en la chapa del orgullo el directivo Jain Matute tras ser entrevistado en la Radio América.



Y es que al parecer, este equipo que poco a poco se queda solo en La Ceiba, encuentra su bandera de orgullo en no descender cada temporada, tras no salir campeón desde 1983, cuando fueron sus mejores años.



"No tengo conocimiento ni solicitud para actos protocolarios ni minutos de silencio", dijo el comisario del partido.



El Club Deportivo Vida fue fundado el 14 de septiembre de 1940 en la ciudad de La Ceiba, Honduras. "SALVAVIDA" fue el nombre original con el cual bautizaron al club, haciendo honor a la empresa cervecera que patrocinaba al equipo. El Club Deportivo Vida se formó cuando el señor Gregorio Ramos decidió separarse de la junta directiva del ya desaparecido club: Club Deportivo Atlántida, y formar su propio equipo. En ese momento el Club Salva Vida empezó jugando en la Liga Dionisio de Herrera.



Fue campeón de Liga Nacional en 1981 y 1983 y subcampeón en 1971, 1984 y 1985. En 1961 jugó una triangular ante el Sacachispas de Guatemala y el Oro de México, llevándose la victoria.



Bueno, al menos esta nota que sirva para recordar los 78 años del Cocotero.