Gustavo Matosas será presentado en Costa Rica como nuevo DT y viajará con la Sele a México

SAN JOSÉ, COSTA RICA.- Es inminente. El entrenador uruguayo-argentino, Gustavo Matosas, es el nuevo entrenador de la Selección de Fútbol de Costa Rica para el proceso de Qatar 2022 y se espera que este martes o miércoles sea presentando en San José para tomar las riendas de "la sele".



De hecho, se anuncia extraoficialmente que viajará a Monterrey para observar el amistoso entre Costa Rica y México, que dirigirá el interino, Ronald González.



De esta forma, Costa Rica aspira a que su selección de fútbol tenga un juego más ofensivo, con la preferencia por el uruguayo.



El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol), Rodolfo Villalobos, declaró que todo responde al deseo de que "la sele" tenga un juego más ofensivo, a diferencia del estilo recatado y conservador del técnico anterior, Oscar Ramírez, quien llevó al equipo al Mundial de Rusia-2018.



"Es un tipo ofensivo que apuesta a ganar. Sus equipos son equilibrados, se defienden bien y no dejan de atacar", declaró Villalobos en conferencia de prensa, en la que presentó un informe sobre el desempeño deficiente de Costa Rica en Rusia.



La Fedefutbol inició la semana anterior "negociaciones finales" para contratar a Matosas, de 51 años, un técnico con un exitoso paso por el fútbol mexicano, donde fue campeón con León y ganó la Liga de Campeones de Concacaf con el América.



Costa Rica, a diferencia de Honduras, sí fue al Mundial de Rusia 2018 y ya ha encontró su reemplazo para en el banquillo técnico, pero en Fenafuth dicen que no hay prisa y que como la H compite hasta en junio del otro para la Copa Oro 2019, entonces no hay por qué correr.