Ninrod reacciona por la convocatoria de un solo jugador de Motagua a la H

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -La presencia de solo un jugador de Motagua en la convocatoria de la Selección Nacional tiene incómodos a todos en el Nido.

Ninrod Medina el AT de los Azules aseguró que hay varios futbolistas en el Ciclón que perfectamente caben en la Bicolor. "Uno apunta a que hayan siempre más jugadores en la Selección. Ya es una tradición que el Motagua aporte futbolistas pero hay un cuerpo técnico que lo decidió de esa manera. Son situaciones que se dan...En el club hace días vienen jugadores de buen nivel que pueden llamar pero hay personas que mandan en la Selección y piensan que los que convocan son los mejores".



De la ausencia de Héctor Castellanos y Rubilio Castillo, dos de los mejores exponentes del club, indicó que "no solo porque estoy en Motagua se los digo. Hace días que Reinieri Mayorquín o el propio Omar Elvir andan bien. Hay mucho jugador bueno en Motagua pero si no son del agrado del cuerpo técnico de la Selección solo les toca seguir trabajando".



Las posibilidades de que el Cuerpo técnico de Motagua tome las riendas de la Selección se hacen menores de acuerdo a los planes que tiene la Fenafuth con Carlos Tábora, José Valladares y Jorge Jiménez. "Hay que esperar para el final de año... Son criterios. Uno en toda profesión siempre aspira a algo más. Llegar a una selección es un plus de todo técnico. Este deseo no es nuevo, viene desde el 2011 en nuestra última etapa en el Victoria, Diego, Yanuario, Montes, Junior Izaguirre y yo estábamos reunidos y dijimos que íbamos a llegar a Motagua y después a Qatar 2022. Es un sueño que tenemos y estamos trabajando tranquilos. Vamos a seguir luchando por Motagua, los tiempos de Dios son perfectos".



"El presidente de la Fenafuth siguie diciendo que por técnicos nacionales no van a apostar, es un criterio suyo pero yo soy del criterio que la Selección la debe manejar un cuerpo técnico hondureño pero no los mismos que ellos tienen ahí. Imagínese que los amistosos contra Corea y El Salvador se perdieron y el Cuerpo Técnico dijo que estaban satisfechos por el rendimiento mostrado, por el amor de Dios si se perdieron los dos juegos... Hay que demostrar que se tiene calidad pero entre los hondureños nos cerramos la puerta por querer traer un extranjero" finalizó.