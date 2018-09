VIDEO: Mirá el encontronazo entre Mourinho y Pogba en el entrenamiento del Manchester

MANCHESTER, INGLATERRA.- José Mourinho y Paul Pogba protagonizaron un encontronazo en el entrenamiento de este miércoles del Manchester United.



Tras la eliminación en penales en la Carabao Cub ante el Derby County de Frank Lampard, el mal momento del United se agudizó con el choque entre su entrenador y su gran figura.



La molestia del entrenador se dio debido a que el francés publicó un video en su Instagram en donde se le ve riéndose en la tribuna (no jugó), mientras su equipo caía eliminado en Old Trafford ante el Derby.



Este miércoles, Pogba llegó alegre saludando a compañeros y miembros del cuerpo técnico, pero cuando se topó con Mourinho cambió su estado de ánimo.



En el video se percibe que Mou le recuerda a Paul lo publicado en Instagram, luego Pogba mira seriamente a su técnico y comienza un intercambio de palabras de alta tensión.



La mala relación entre José Mourinho y Paul Pogba no es de ahora. El último hecho antes de lo de este miércoles se dio esta semana, cuando José Mourinho le quitó la segunda capitanía al francés.



Tras el empate 1-1 del Manchester ante Wolverhampton el sábado, el volante francés dijo: "No soy el técnico, pero creo que tenemos muchas más alternativas para mostrar en el campo.Siempre que jugamos en casa deberíamos atacar, atacar y atacar".



Posteriormente, Mourinho anunció que le retiraba la capitanía al galo y el martes lo ratificó: "La persona que tomó la decisión de quitarle de capitán es la misma que le convirtió en segundo capitán: yo".



La alta tensión entre Mourinho y Pogba es evidente.





