Un entrenador inactivo, desde hace tres años, tomará a la Selección de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Más de 300 días lleva la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth) sin nombrar oficialmente un técnico para la dirección de la selección nacional.



Debido a no conocerse un nombre oficial para el puesto de entrenador de la bicolor, han surgido muchas críticas con respecto a quien será el nuevo entrenador de la H o al menos el nombramiento de alguien interino para los próximos meses.



Una de las tantas críticas es que en las últimas horas se ha nombrado como técnico interino al ex seleccionador Sub 20, Jorge Jiménez, para los fogueos de noviembre, confirmado ante Chile y otro rival sudamericano (posiblemente Perú).



Pero el nombramiento de Jiménez también arrastra un sinfín de repercusiones. El técnico no dirige un partido oficial desde 07 de junio de 2015, precisamente con la Sub 20 en el mundial de Nueva Zelanda.



La inactividad de Jorge Jiménez genera muchas dudas con respecto al funcionamiento que pueda tener Honduras de cara a los próximos compromisos internacionales y teniendo en cuenta que se vendrán las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.



Jiménez ha estado inactivo por mucho tiempo y ahora toma las riendas de la Selección Nacional, anteriormente se había nombrado a Carlos Tábora, actual entrenador de la sub 20.



10 meses sin nombrar un técnico y sólo confirmados un par de amistoso, son demasiado poco para una selección que se dio “el lujo” de no jugar la última doble fecha FIFA.



Durante los últimos días se han especulado muchos nombres para que tomen el mando de la selección de Honduras, pero todo parece indicar que la Fenafuth estará aún por mucho tiempo sin nombrar oficialmente un técnico.