Para directivo de Motagua, sí Tigres prestó al Tuca Ferreti a México, Motagua pudo prestar a Diego para la Selección de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Juan Carlos Suazo, presidente financiero de Motagua mandó un mensaje la Fenafuth en torno a la elección de los técnicos interinos de la selección. A su criterio, la federación debió hacer gestionado el préstamo De Diego Vázquez u otro DT.



"Yo les diría una cosa y sería un buen ejemplo de que el Motagua hubiese prestado a su entrenador para jugar en las fechas FIFA pero no estamos acostumbrados a ese tema y pues ahora nos toca enfocarnos en lo que Motagua tiene que hacer"



Suazo puso de ejemplo a México y mencionó que aquí también se hubiese hecho eso.



"Yo creo que Diego es un entrenador que ha mostrado todo lo que ha hecho al jugar siete finales y ganando tres campeonatos, yo creo que se merece la oportunidad. Yo llamo a la sabiduría a los que van a tomar esa decisión, así como en México el Tigres prestó al Tuca Ferreti, Motagua pudo haber prestado a su entrenador también"



Y no solo con Diego, el dirigente azul dijo que si no tienen en carpeta a Vázquez, lo hubiesen hecho con otros dos técnicos.



"A cualquier se debe tomar en cuenta, Nahún es un excelente entrenador, Héctor Vargas también y Diego Vázquez, tenemos gente y los podíamos haber probado en este tipo de situaciones", cerró.



Carlos Tábora dirigirá el amistoso de octubre en noviembre mientras Jorje Jimenéz lo hará en noviembre de manera interina.