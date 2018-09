Selección de Fútbol de Honduras cumple 300 días sin entrenador y... sin jugar amistosos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras Qatar 2022 se deja ver cada vez más en el horizonte y la mayoría de los rivales de la Concacaf aprovechan las fechas FIFA para darle forma a sus procesos, la Selección de Honduras sigue sin prisa, sin guía y sin brújula de cara al Mundial 2022.



De aquel 15 de noviembre de 2017, cuando Australia despachó a la H y Jorge Luis Pinto terminó su contrato, se cumplen 300 días eeste 11 de septiembre y la Selección de Honduras sigue sin fichar al entrenador que liderará el proyecto mundialista.

Hoy: 299 días y #laHnotieneDT@FenafuthOrg



Aclaro, la H tiene DT interino para dos partidos en octubre (el profesor Carlos Tábora), pero no DT oficial para iniciar el proceso 2022. — Gerson Gómez Rosa (@ggomezHN) 10 de septiembre de 2018

Son casi 10 meses sin técnico y con solo un par de amistosos. El interinato de Carlos Tábora y dos fogueos (0-2 ante Corea el 28 de mayo y 0-1 contra El Salvador el 6 de junio) son demasiado poco para una selección que se dio “el lujo” de no jugar la última doble fecha FIFA.Esa pasmosa serenidad de la Federación ha provocado una tormenta de críticas de varios sectores.“Todas las selecciones en el mundo aprovechan las fechas FIFA para mantener o renovar sus equipos. La potencia catracha no necesita jugar contra nadie, es superior a todas. La clasificación a Qatar está en el banco y la Copa Mundial adornará el Proyecto Gol dentro de cuatro años”, cuestionó el periodista hondureño de Telemundo, Copán Álvarez.

Todas las Selecciones en el Mundo aprovechan las fechas FIFA para mantener o renovar sus equipos. La potencia catracha no necesita jugar contra nadie, es superior a todas. La clasificación a Qatar está en el banco y la Copa Mundial adornará el Proyecto Gol dentro de 4 años. — Copán Alvarez (@CopanAlvarez) 8 de septiembre de 2018

Mientras Honduras apostó por no foguearse ni el 3 ni el 11 de septiembre, Guatemala se codea con Argentina, Estados Unidos con Brasil, México con Uruguay, Costa Rica con Corea y Japón, Panamá con Venezuela y El Salvador con Brasil. Solo para citar algunos...

No nos podemos quejar en @Concacaf, Costa Rica cae ante Corea del Sur, Estados Unidos frente a Brasil y México es humillado por Uruguay. Mientras tanto, La bicolor sigue de vacaciones y con la resaca que nos dejó Australia. — Orlando Ponce M. (@sorlandoponce) 8 de septiembre de 2018

“La Bicolor sigue de vacaciones y con la resaca que nos dejó Australia”, criticó Orlando Ponce, en tanto que Eduardo Solano afirmó: “Qué bueno que nosotros los de la H no mostramos nuestras armas en esta fecha FIFA. (Nótese el sarcasmo)”.Con un amistoso ante Emiratos árabes Unidos en octubre y otro posible en noviembre, Fenafuth desde la Comisión de Selecciones ha afirmado que no hay prisa por escoger al adiestrador.Los nombres de Gustavo Matosas y Rubén Romano parecen haber entrado al congelador (por razones económicas) y el único que parece haber tomado fuerza es el del colombiano Alexis Mendoza, a pesar de ser rechazado por una parte del entorno futbolero catracho. Es más, algunos ya dan por descontado que Mendoza será el DT de la Selección de Honduras, por más que tanto el cafetero como la Federación se empeñan en negarlo.“Según Orlando Ponce, en pocos días será presentado Alexis Mendoza, si es así, ¿por qué Fenafuth y Comisión de Selecciones lo niegan?, ¿cuál es el temor de hacerlo oficial? Muy claro está que la escuela colombiana tiene rechazo, pero nos guste o no, los dueños del fútbol deciden”, escribió en Twitter el periodista Óscar Flores Dubón.

Según @sorlandoponce en pocos días será presentado Alexis Mendoza, si es así, p qué @FenafuthOrg y comisión de selecciones lo niega? Cuál es el temor de hacerlo oficial? Muy claro está que la escuela colombiano tiene rechazo pero nos guste o no, los dueños del fútbol deciden. — bebeto flores (@oscarbebeto) 9 de septiembre de 2018

El exasistente de Reinaldo Rueda rumbo a Sudáfrica 2010 es el que menos llena el paladar entre la hinchada, pero es el que está más a la mano en materia económica.Pedro Atala, aspirante a la presidencia de la Fenafuth, dijo el domingo en la Radio América que Alexis tiene su bendición para ser el entrenador de la H.Mendoza es el que más puja entre los entrenadores foráneos, mientras a nivel nacional se escuchan los nombres de Héctor Castellón y Diego Vazquez. Pero, ¿para cuándo, Fenafuth?