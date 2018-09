Yustin Arboleda: "Los clásicos son de patita caliente"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Yustin Arboleda, delantero estrella de Marathón, sostuvo que aunque quieren que en las gradas reine la paz y la armonía, en la grama los clásico son de "patica caliente y corazón frío", en referencia a los deseos de cada equipo por ganar.



Un clásico de copa, pero con el mismo sabor

Sabemos lo que significa los clásicos, que son partidos aparte. Debemos estar concentrados en el objetivo que queremos, saber que la que nos queden tenemos que aprovecharlas, será un partido difícil donde ellos estarán en su cancha y con su gente, pero trataremos de hacer nuestro trabajo con las mismas ganas.



Se ha iniciado una campaña de paz

La verdad que es lo queremos nosotros como jugadodes independiente de lo que podamos expresar en la cancha. Los clásicos son así, con pata caliente, cabeza caliente, no solo en Honduras, sino en todos lados, pero lo que como jugadores queremos es que reine la paz y que podamos terminar en armonía sin importar el equipo que gane, sabemos que el fútbol es así.



No queremos violencia ni sucesos que lamentar después del partido. Que la gente pueda volver a los estadios en familia.

Es difícil mantener la competitividad en la cancha y enviar un mensaje de amistad a las gradas

Hay que resaltar que esto es un trabajo, donde cada quien vela por los intereses, yo defiendo mis colores, los de Real España van a defender los suyos, pero lo importante es que reine la paz.

Independientemente de lo que pase en el terreno de juego, la gente en la tribuna lo que tiene que hacer es apoyar y disfrutar en paz. Que puedan regresar a sus casas sanos y salvos.



A la gente es importante decirle que a ustedes no les interesa ese tipo de apoyo con piedras y violencia

Eso no es el apoyo que necesitamos. Lo que ocupamos que en las gradas nos estén alentando los 90 minutos y cuando el árbitro termine el partido ellos puedan seguir disfrutando en paz. Creo que la directiva ha hecho un gran esfuerzo para que vuelva la paz.



Creo que las barras, tienen que unirse, disfrutar, apoyar a su equipo, pero queremos fútbol sin violencia. No será fácil, es un proyecto que se está comenzando, como jugadores vamos a apoyar en lo que podamos.



Eso sí, ¿En la cancha se seguirá metiendo la pata con fuerza?

Seguro, nosotros no vamos a dar ninguna pelota por perdida. Vamos a guerrear hasta lo último, estos es un clásico. Vamos a darlo todo por nuestro familia. Los clásicos se juegan con la patica caliente y con el corazón frío. Seguramente que el que mejor haga las cosas logrará su objetivo.



¿Hay favorito?

Seguramente que si vamos a buscar favoritos son ellos porque están en su casa, tienen una buena nómina, pero nosotros confiamos en el trabajo que hacemos con el cuerpo técnico. Tenemos un gran equipo, uno de los más competitivos por eso somos los vigentes campeones.



¿Esa nómina de Real España tampoco les mete miedo?

No, a nosotros ningún equipo aquí nos mete miedo, al estadio que vamos a proponer y con la mentalidad de ganar. Si da el resultado favorable gracias a Dios y sino seguimos trabajando. Aquí no hay esa hemonía de un equipo hacia otro. Cada partido es diferente y el que viene lo afrontaremos con la mayor responsabilidad del caso.