"Mi duelo personal es Shin Fujiyama y La Moisito": así cuenta el influencer la divertida anécdota en la cancha

El influencer compartió con humor su experiencia durante el partido de la selección de tiktokers, confesando que su duelo personal es contra La Moisito. Entre risas, relató los momentos más divertidos.

  • 22 de agosto de 2025 a las 15:09
El Heraldo Videos