Barra del Olimpia les hizo la encerrona y encaró a jugadores previo a clásico ante Marathón

Cuando la plantilla llegaba en la unidad de transporte al coloso capitalino, la barra del Olimpia conocida como la Ultra Fiel lo estaba esperando.

  • 23 de noviembre de 2025 a las 16:11
El Heraldo Videos