Donald Trump rechaza temores sobre el desarrollo de la inteligencia artificial

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este lunes al presidente de Nvidia, Jensen Huang, durante su participación en la cumbre All-In en Los Ángeles y aprovechó la conversación para desestimar los temores sobre los riesgos del desarrollo de la inteligencia artificial (IA)
"Puede crear el mejor chip de IA del mundo, pero no sabe cómo ponerme en altavoz", bromeó Trump durante la llamada, que se produjo mientras Huang participaba en la cumbre anual sobre tecnología, mercados e inteligencia artificial.
Durante la breve intervención del mandatario, ambos coincidieron en que la inteligencia artificial es un importante motor de crecimiento económico y de seguridad nacional para Estados Unidos.
Previamente, Trump calificó como "bulo" la idea de que la IA vaya a destruir la humanidad y criticó a los líderes del sector que ha reclamado una regulación de esta tecnología.
"La idea de que la IA domine el mundo, destruya a la humanidad y cause todo tipo de males es un BULO", escribió el mandatario en su red social Truth Social.
La polémica la desató el sábado el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, quien publicó un ensayo en el que pedía "un ritmo más lento" para la industria ante los crecientes riesgos de seguridad de la IA.
A esa advertencia se sumaron sus rivales Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, en una coincidencia poco habitual en el sector.
Sus declaraciones se produjeron después de que, el martes pasado, el investigador de IA Jacob Coxon dimitiera y acusara a sus antiguos empleadores, Anthropic y OpenAI, de embarcarse en una carrera hacia una IA superinteligente con capacidad incluso para acabar con la humanidad esta misma década.
Trump, en cambio, se opone a regular el sector porque considera que ello retrasaría a Estados Unidos en la competencia con China por el liderazgo tecnológico.
"La IA y los centros de datos serán el mayor motor de desarrollo económico de la historia, superior al petróleo, el oro, los diamantes e incluso internet", subrayó el mandatario.
También se reunió con Sam Altman
Trump también se reunió en privado la semana pasada con el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, para conversar sobre este mismo tema.
El encuentro tuvo lugar el jueves entre bastidores durante la convención nacional republicana celebrada en Dallas (Texas), de acuerdo con tres fuentes conocedoras de la reunión citadas por el medio.
Altman fue quien solicitó la conversación con Trump, que se produjo en medio de las crecientes alertas dentro del propio sector tecnológico sobre los riesgos que plantea el rápido avance de los modelos de IA, según una de las fuentes.
El director de OpenAI se sumó este fin de semana al llamado del responsable de Anthropic, Dario Amodei, para que la industria adopte "un ritmo más lento" y permita que los mecanismos de seguridad avancen a la par de las capacidades de esta tecnología.
También respaldó la propuesta Elon Musk, fundador de xAI, en una inusual coincidencia entre tres de los principales competidores del sector.
Dos días después de la reunión con Altman, Trump rechazó públicamente esas advertencias.
"El único control o mecanismo de seguridad que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente (¡con un alto coeficiente intelectual!), ¡y Estados Unidos lo tiene de sobra!", escribió el mandatario en Truth Social.
El republicano argumentó que su Administración "ha impedido que personas de la IA hagan cosas malas o potencialmente malas" y aseguró que el Gobierno ya dispone de un "enorme poder penal y regulatorio" sobre estas empresas, por lo que considera innecesarios nuevos controles.
Trump también arremetió directamente contra Amodei a quien acusó de presentarse ahora como "un angelito perfecto", y advirtió a "teóricos de la conspiración, sediciosos, traidores y filtradores" que tengan cuidado.
"Quien gane en la IA, gana", afirmó Trump, quien se ha comprometido a acelerar la construcción de centros de datos y la producción energética necesaria para sostener el crecimiento del sector.
El impulso de Trump a la expansión de los centros de datos contrasta con su baja popularidad de estas infraestructuras entre los estadounidenses.
Una encuesta de Gallup publicada en mayo reveló que el 71% se opone a la construcción de estas instalaciones en su comunidad, incluido un 48% que las rechaza firmemente, mientras que apenas una cuarta parte las respalda. Entre las principales preocupaciones figuran su elevado consumo de electricidad y agua, su impacto ambiental y el posible aumento de las tarifas energéticas.