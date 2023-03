¿Qué celulares se quedarán sin WhatsApp desde el 1 de abril?

Entre otras marcas se encuentran: Sony Xperia M, Lenovo A820, ZTE V956 - UMI X2, ZTE Grand S Flex, ZTE Grand Memo, Faea F1THL W8, Wiko Cink Five, Winko Darknight y Archos 53 Platinum

También afectará a la marca iPhone : iPhone 6S, iPhone SE y iPhone 6S Plus.

El sitio de soporte de WhatsApp confirmó que no operará correctamente en teléfonos inteligentes con Android 4.1 o una versión posterior. También dejará de operar en los iPhone que posean versiones anteriores a iOS 10.

Cabe resaltar que la versión más reciente de Android es Android 13, así que asegúrate de verificar el software que tienes.

No puedes utilizar apps modificadas como GB WhatsApp, WhatsApp Plus, WhatsApp estilo iPhone, entre otras. Recuerda que WhatsApp puede suspender tu cuenta y ya no podrás usar el servicio de mensajería.