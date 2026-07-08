China alerta por presuntos riesgos de seguridad en Claude Code de Anthropic

Pekín, China.- Las autoridades chinas advirtieron este miércoles de un riesgo de seguridad en Claude Code, la herramienta de programación con inteligencia artificial desarrollada por la estadounidense Anthropic, en un nuevo episodio de la pugna tecnológica entre China y Estados Unidos.

El aviso, publicado por la Base Nacional de Datos de Vulnerabilidades (NVDB, por sus siglas en inglés), dependiente del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, señaló que Claude Code presenta "graves riesgos ocultos de puerta trasera" en las versiones comprendidas entre la 2.1.91 y la 2.1.196.

Según la plataforma, la herramienta incorpora un mecanismo de supervisión que podría enviar a servidores remotos información sensible como la ubicación geográfica del usuario o identificadores de identidad sin consentimiento, lo que supone, de acuerdo con el aviso, un riesgo de filtración de datos.