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La UE presiona a Anthropic para acceder a Mythos, su modelo de IA más avanzado

Un portavoz confirmó la situación y la contrastó con la de OpenAI, que sí ha permitido a Bruselas probar la última versión de ChatGPT 5.5

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 11:45
La UE presiona a Anthropic para acceder a Mythos, su modelo de IA más avanzado

La negociación de la nueva ley de ciberseguridad, presentada por Bruselas en enero, sigue su curso en las instituciones europeas en un proceso que habitualmente no concluye en menos de dos años.

 Foto: shutterstock.

Los Ángeles, Estados Undios.- Anthropic se niega a dar acceso a la Unión Europea (UE) para testear Mythos, su modelo de IA más avanzado, pese a las cuatro reuniones que la compañía ha mantenido con la Comisión Europea en el último mes.

El portavoz comunitario de política digital, Thomas Regnier, confirmó la situación y la contrastó con la de OpenAI, que sí ha permitido a Bruselas probar la última versión de ChatGPT 5.5.La negativa de Anthropic tiene peso porque Mythos no es un modelo ordinario.

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La compañía lo ha catalogado como un sistema con capacidades en ciberseguridad lo suficientemente avanzadas como para representar riesgos potenciales, lo que ha llevado a la UE a acelerar sus preparativos.

Antes de lanzarlo al mercado, Anthropic cedió el acceso a una cuarentena de empresas tecnológicas estadounidenses para testar sus vulnerabilidades, pero no hizo lo mismo con las instituciones europeas. Ante eso, la Comisión Europea defiende que su marco legal actual es suficiente para hacer frente a la situación.

La normativa europea obliga a las tecnológicas a ser transparentes y a mitigar los riesgos de sus servicios, y a partir de agosto Bruselas podrá exigir documentación técnica a empresas que desarrollen modelos de la magnitud de Mythos.

El problema, señalan los críticos, es el plazo, ya que el Ejecutivo comunitario dispondrá de apenas dos semanas desde que las empresas decidan comercializar sus herramientas en territorio europeo.

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Esa confianza institucional no la comparten varios eurodiputados. El liberal Bart Groothuis fue directo al señalar que la UE está “fuera de la mesa” porque no ha invertido en la capacidad computacional necesaria para analizar un modelo como Mythos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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