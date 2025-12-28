Tradiciones decembrinas y su impacto en el bienestar emocional

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de la velocidad con la que avanza diciembre, encender una vela, preparar un platillo que nos recuerda la infancia o envolver regalos para la familia puede parecer trivial. Sin embargo, estas acciones sencillas poseen un efecto profundo sobre nuestra estabilidad emocional. La Navidad y Año Nuevo, con sus luces cálidas y su aroma especiado con matices a abeto o pino, activa en nuestro cerebro un refugio de calma y pertenencia que rara vez encontramos en la rutina diaria. “Los rituales le dan al cerebro una sensación de algo conocido, familiar, especial, algo predecible (...) tener momentos que ya hemos vivido funciona como recordatorio de continuidad: ‘esto ya lo viviste, estás en un lugar seguro’”, explica la máster en psicología Anjannette Gavarrete.

La certeza que aportan estos rituales reduce la ansiedad, ofreciendo una pausa en un mundo acelerado.

Y es que la nostalgia de estas fechas no se limita a la repetición mecánica de acciones; también está en sentirse miembro de una historia. "No es solo decorar un árbol, poner luces o armar un nacimiento, es sentir que uno forma parte de una tradición. Este sentimiento crea pertenencia y tranquilidad", subraya la especialista. Incluso quienes enfrentan la Navidad con presión económica o emocional pueden preservar su bienestar mental mediante rituales simples y significativos, como escuchar música especial, cocinar juntos o planear juegos familiares. La anticipación juega un papel igualmente esencial. Contar los días, preparar la casa o imaginar los encuentros futuros activa emociones positivas incluso antes de vivir el momento.