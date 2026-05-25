Relaciones ambiguas: ¿Por qué los adultos ya no quieren comprometerse?

Tegucigalpa, Honduras.- “Estamos saliendo, pero no somos pareja”. “Nos comportamos como novios, pero nunca lo hablamos”. “Dice que me quiere, pero no quiere formalizar”.

Las llamadas relaciones “ambiguas” o “informales” se han convertido en uno de los fenómenos afectivos más comunes de la actualidad. Son vínculos donde existe intimidad emocional, cercanía, exclusividad parcial o incluso una rutina de pareja, pero sin acuerdos claros ni un compromiso definido.

Y aunque para algunas personas este tipo de dinámica funciona de manera libre y consciente, para otras puede convertirse en una experiencia confusa y desgastante, especialmente cuando uno de los dos sí desea avanzar hacia algo más estable.

En tiempos donde las formas de amar cambiaron, también cambió la manera de relacionarse. Hoy muchos priorizan su independencia, temen repetir experiencias dolorosas o simplemente no sienten necesidad de formalizar una relación bajo las estructuras tradicionales.

El problema no siempre es la falta de afecto; muchas veces es la diferencia entre lo que cada uno espera del vínculo.

Durante décadas, formalizar una relación era casi un paso esperado. Ahora es común encontrar vínculos que, en la práctica, parecen relaciones formales: hay salidas, conversaciones constantes, intimidad, apoyo emocional y hasta exclusividad. Sin embargo, nunca existe una conversación clara sobre qué son realmente.