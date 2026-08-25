Criar con propósito: La guía que todo padre necesita

Tegucigalpa, Honduras.- Hay un instante, casi imperceptible, que muchos padres reconocen: el niño tropieza, se detiene y, en ese segundo de silencio, decide si se levanta solo o espera que alguien lo haga por él.
Ese instante, repetido miles de veces a lo largo de la infancia, es en realidad donde se construye el carácter. No en los grandes discursos ni en las decisiones perfectas, sino en esos pequeños cruces de camino donde el niño aprende, poco a poco, quién quiere llegar a ser.
La pregunta no es si usted cometerá errores como padre o madre —los cometerá, sin excepción—, sino si está dispuesto a acompañar ese proceso con intención. Porque criar con propósito no exige perfección; exige presencia, coherencia y la voluntad de aprender junto con el hijo.
Sea el ejemplo que quiere ver
Ningún niño se forma únicamente con palabras. Se forma observando. Observa cómo usted reacciona bajo presión, cómo trata a un desconocido, cómo pide perdón cuando se equivoca, cómo persigue sus propios sueños incluso cuando da miedo. Todo eso queda grabado, silenciosamente, mucho antes de que el niño pueda explicar por qué actúa como actúa. Ser un buen modelo no es actuar sin fallas; es dejar ver, con honestidad, cómo se enfrentan esas fallas.
Cultive la resiliencia
Un hijo fuerte no es aquel al que nada le afecta, sino aquel que sabe recomponerse después de caer. La psicóloga Angela Duckworth, autora de Grit, resumió esta idea con precisión: ”Nuestro potencial es una cosa. Lo que hacemos con él es otra muy distinta”. El talento importa menos de lo que se cree; lo que realmente moldea a una persona es la constancia frente a la dificultad, sostenida día tras día
Corrija con inteligencia, no con impulso. En muchos hogares latinoamericanos, la fortaleza se ha transmitido tradicionalmente a través del sacrificio silencioso y una disciplina firme, a veces física, heredada de generación en generación. Sin descartar ese legado de esfuerzo y entrega, vale la pena sumarle algo más: diálogo, paciencia y autocontrol al momento de corregir.
Contrólese. Evite descargar en sus hijos las frustraciones que pertenecen a otros ámbitos de su vida. La disciplina más efectiva combina límites claros con espacio emocional: el niño necesita sentirse comprendido y, al mismo tiempo, saber exactamente qué se espera de él.
Empújelo hacia el desafío. La curiosidad, la lectura, el gusto por el arte y el contacto con la naturaleza son semillas de una mente fuerte. Permita que su hijo se equivoque, que se frustre, que insista. El crecimiento real no ocurre en la zona cómoda. Reconozca el esfuerzo por encima del talento natural, y anímelo a compararse solo con la versión anterior de sí mismo.
Enséñele a habitar su cuerpo. La fortaleza física es parte inseparable de la fortaleza integral. Una alimentación balanceada, el movimiento diario y el descanso adecuado no son lujos, sino cimientos.