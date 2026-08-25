Criar con propósito: La guía que todo padre necesita

Tegucigalpa, Honduras.- Hay un instante, casi imperceptible, que muchos padres reconocen: el niño tropieza, se detiene y, en ese segundo de silencio, decide si se levanta solo o espera que alguien lo haga por él. Ese instante, repetido miles de veces a lo largo de la infancia, es en realidad donde se construye el carácter. No en los grandes discursos ni en las decisiones perfectas, sino en esos pequeños cruces de camino donde el niño aprende, poco a poco, quién quiere llegar a ser.

La pregunta no es si usted cometerá errores como padre o madre —los cometerá, sin excepción—, sino si está dispuesto a acompañar ese proceso con intención. Porque criar con propósito no exige perfección; exige presencia, coherencia y la voluntad de aprender junto con el hijo.



Sea el ejemplo que quiere ver

Ningún niño se forma únicamente con palabras. Se forma observando. Observa cómo usted reacciona bajo presión, cómo trata a un desconocido, cómo pide perdón cuando se equivoca, cómo persigue sus propios sueños incluso cuando da miedo. Todo eso queda grabado, silenciosamente, mucho antes de que el niño pueda explicar por qué actúa como actúa. Ser un buen modelo no es actuar sin fallas; es dejar ver, con honestidad, cómo se enfrentan esas fallas.

Cultive la resiliencia

Un hijo fuerte no es aquel al que nada le afecta, sino aquel que sabe recomponerse después de caer. La psicóloga Angela Duckworth, autora de Grit, resumió esta idea con precisión: ”Nuestro potencial es una cosa. Lo que hacemos con él es otra muy distinta”. El talento importa menos de lo que se cree; lo que realmente moldea a una persona es la constancia frente a la dificultad, sostenida día tras día

Corrija con inteligencia, no con impulso. En muchos hogares latinoamericanos, la fortaleza se ha transmitido tradicionalmente a través del sacrificio silencioso y una disciplina firme, a veces física, heredada de generación en generación. Sin descartar ese legado de esfuerzo y entrega, vale la pena sumarle algo más: diálogo, paciencia y autocontrol al momento de corregir.