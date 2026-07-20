Cómo ser ejemplo en casa: enseñe a sus hijos a hacer equipo

Tegucigalpa, Honduras.- Las primeras ideas que los niños construyen sobre las relaciones humanas nacen en casa. La forma en que sus padres o cuidadores resuelven problemas, distribuyen responsabilidades y se apoyan mutuamente influye en la manera en que entenderán la cooperación, la empatía y el compromiso durante el resto de su vida.

Especialistas en desarrollo infantil coinciden en que los menores no solo aprenden mediante instrucciones, sino también a través de la observación. Por ello, convertir la dinámica familiar en un ejemplo de colaboración puede ser una de las enseñanzas más valiosas. El trabajo en equipo no significa que todos hagan exactamente lo mismo, sino que cada persona contribuya de acuerdo con sus capacidades, disponibilidad y circunstancias. Hay momentos en los que uno de los miembros de la pareja puede asumir una mayor carga económica mientras el otro dedica más tiempo al cuidado del hogar o de los hijos. En otras etapas, esa dinámica puede cambiar. Lo importante es que los niños comprendan que ambas contribuciones tienen el mismo valor para el bienestar familiar. Por otra parte, expresiones como “papá trabaja y mamá cuida la casa” o “eso es trabajo de mujeres” pueden transmitir la idea de que existen responsabilidades exclusivas para cada género.

Lo recomendable es utilizar un lenguaje que destaque la colaboración: “Hoy papá preparó la cena porque mamá llegó tarde del trabajo” o “Entre todos dejamos la casa ordenada para tener más tiempo de convivir”.

Este tipo de mensajes ayuda a normalizar la corresponsabilidad y muestra que las tareas responden a las necesidades de la familia, no al género.

Otras maneras de dar el ejemplo

El ejemplo que los adultos ofrecen cada día será la lección que con mayor probabilidad permanecerá en la memoria de sus hijos. Valore: Resolver desafíos. Cuando surge un problema económico, una reparación en casa o la organización de las actividades familiares, resulta positivo que los niños perciban que los adultos buscan soluciones de manera conjunta. Involucrar tareas. Asignar tareas acordes con la edad —como recoger los juguetes, alimentar a la mascota u ordenar su habitación— les permite a los hijos comprender que todos forman parte del funcionamiento del hogar.