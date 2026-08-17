Videojuegos educativos podrían reducir la depresión en adolescentes, según estudio

Nuevo Hampshire, Estados Unidos.- Un ensayo clínico con 532 estudiantes de secundaria ha demostrado que los videojuegos educativos pueden ser una herramienta muy eficaz para tratar y prevenir la depresión en adolescentes. El estudio, realizado por investigadores de la Facultad de Medicina Geisel de Dartmouth (Estados Unidos), demostró que el videojuego PlaySmart, diseñado específicamente para prevenir conductas de riesgo, logró reducir los síntomas depresivos en jóvenes durante al menos un año, el doble que los programas escolares tradicionales.

Publicado en la revista médica JAMA Network Open, los resultados del trabajo confirman que la intervención digital no solo ayuda a concienciar sobre el abuso de sustancias, sino que genera una disminución sostenida en los síntomas depresivos de los participantes a doce meses de haber jugado.

Un ensayo clínico riguroso

La investigación se llevó a cabo con 532 estudiantes de secundaria de entre 16 y 19 años de Connecticut, Estados Unidos. El grupo de prueba, de 269 alumnos, jugó a PlaySmart durante una hora semanal seis semanas, mientras que el grupo de control activo, integrado por 263 estudiantes, jugó juegos sin contenido terapéutico. Un año después, los jóvenes que utilizaron PlaySmart registraron una reducción significativa en sus niveles de depresión, evaluados mediante la escala estándar PHQ-8, una disminución que igualó y en varios casos duplicó los efectos documentados en los programas de prevención escolar presenciales. Además, los participantes mostraron un cambio positivo en su disposición hacia la búsqueda de ayuda psicológica profesional. Y a diferencia de otras intervenciones cuyos beneficios desaparecen a los seis meses, el impacto de PlaySmart siguió firme al cumplirse el año.

Escenarios reales

PlaySmart es una experiencia totalmente autoguiada que sitúa al jugador como protagonista de una narrativa en la que debe decidir frente a situaciones complejas en las que tiene que identificar señales tempranas de depresión en la habitación de un amigo o decidir si acudir a un adulto ante una crisis. El diseño recompensa las decisiones saludables con consecuencias positivas para los personajes, mientras que las malas elecciones desencadenan escenarios adversos. Un elemento clave es la función de análisis inverso, que permite a los alumnos retroceder en la historia para reflexionar sobre su proceso de toma de decisiones y explorar rutas alternativas para abordar la salud mental.

Inclusividad y accesibilidad en entornos escolares