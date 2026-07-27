Depresión funcional: cuando alguien parece estar bien, pero atraviesa un profundo vacío

Algunas personas continúan cumpliendo con sus responsabilidades, atienden reuniones, estudian, cuidan de su familia e incluso sonríen con frecuencia.

Tegucigalpa, Honduras.- Quien vive con depresión no siempre permanece en cama, deja de trabajar o se aísla del mundo.

Sin embargo, detrás de esa aparente normalidad pueden enfrentar un sufrimiento emocional persistente que pasa inadvertido para quienes las rodean e, incluso, para ellas mismas.

A esta situación suele llamársele "depresión funcional", un término popular que describe a quienes experimentan síntomas depresivos mientras mantienen un nivel de funcionamiento que hace difícil identificar que necesitan ayuda.



Aunque no constituye un diagnóstico médico oficial, especialistas en salud mental utilizan este concepto para explicar una realidad que cada vez recibe más atención: la depresión no siempre luce como la mayoría de las personas imagina.

La imagen tradicional de alguien con depresión suele asociarse con una tristeza constante, aislamiento o incapacidad para realizar actividades cotidianas. Pero la enfermedad puede manifestarse de formas menos evidentes.



Algunas personas continúan siendo productivas porque sienten una fuerte responsabilidad hacia su trabajo, su familia o sus estudios, aunque internamente experimenten agotamiento, desesperanza o una sensación constante de vacío.



Mantener una rutina no significa necesariamente sentirse bien. Hay quienes logran responder a las exigencias diarias, pero lo hacen "en piloto automático", sin encontrar satisfacción en actividades que antes disfrutaban.

Con el tiempo, esta situación puede provocar un desgaste físico y emocional importante, ya que el esfuerzo por aparentar que todo está bien suele consumir una gran cantidad de energía. En muchos casos, el miedo al estigma, la presión por mostrarse fuerte o la creencia de que los problemas "no son tan graves" retrasan la búsqueda de ayuda profesional.

Precisamente por ello, la capacidad para trabajar, estudiar o cumplir con otras responsabilidades no debería utilizarse como un indicador para descartar la posibilidad de una depresión.