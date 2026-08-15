Rutina de cuidado facial para hombres: qué hacer y qué evitar

Tegucigalpa, Honduras.- A la mayoría de los hombres nadie les enseñó a cuidar su piel, y por eso terminan resolviendo todo con la misma barra de jabón que usan para el cuerpo, sin saber que esa costumbre reseca el rostro y desequilibra su piel poco a poco.
La piel masculina es distinta a la femenina, produce más grasa, es más gruesa y retiene más agua, lo que hace que los poros se vean más abiertos y que la sensación de brillo aparezca más rápido durante el día, sobre todo en la zona de la frente y la nariz.
A esto se suma el desgaste que deja el afeitado diario, porque cada pasada de cuchilla actúa como una exfoliación forzada que deja la piel más sensible, más propensa a irritarse y más vulnerable a pequeñas infecciones si no se cuida después, algo que muchos hombres pasan por alto y que con el tiempo se traduce en manchas, brotes de acné o zonas ásperas que tardan meses en desaparecer.
La buena noticia es que no hace falta complicarse ni gastar en una lista interminable de productos, basta con adoptar unos pocos hábitos simples y sostenerlos en el tiempo, aplicándolos con la misma naturalidad con la que uno se cepilla los dientes o se pone los zapatos antes de salir.
Empezar temprano, aunque sea con lo básico, evita procesos más largos y costosos más adelante, y entender qué necesita realmente el rostro marca una diferencia enorme frente a improvisar con lo que hay a mano.
A continuación, una guía clara para armar esa rutina desde cero.
- Limpieza facial: Usar un limpiador suave y evitar el jabón de cuerpo en el rostro, porque reseca y desequilibra el pH natural de la piel. Lavar dos veces al día alcanza para controlar el exceso de grasa sin dañar la barrera cutánea.
- Exfoliación semanal: Aplicar un exfoliante suave una o dos veces por semana ayuda a destapar los poros y prevenir el vello encarnado, un problema frecuente después del afeitado.
- Hidratación diaria: Aunque la piel masculina produce más grasa, también necesita hidratación. Un gel ligero o una loción libre de aceite mantienen el equilibrio sin generar brillo excesivo durante el día.
- Protección solar: Aplicar protector con FPS 50 mínimo cada mañana previene manchas, arrugas prematuras y reduce el riesgo de daño solar acumulado a largo plazo.
- Cuidado post afeitado: Usar un producto calmante después de afeitarse reduce la irritación, cierra los poros abiertos por la cuchilla y evita el enrojecimiento posterior.
Errores comunes que sabotean la piel
Además de los pasos básicos, existen errores frecuentes que arruinan cualquier esfuerzo. Identificarlos a tiempo evita retrocesos innecesarios:
- Lavarse solo con agua: Deja residuos de grasa y contaminación acumulados durante el día sin removerlos por completo.
- Compartir producto de cuerpo y rostro: Las fórmulas corporales suelen ser demasiado agresivas para la piel del rostro y terminan resecándola.
- Saltarse el protector solar en días nublados: La radiación ultravioleta sigue presente igual, aunque el cielo esté cubierto de nubes.
- Afeitarse sin lubricación adecuada: Aumenta considerablemente el riesgo de cortes, ardor e irritación severa en la piel.
- Tocarse la cara con frecuencia: Este hábito traspasa bacterias y grasa de las manos directamente al rostro, favoreciendo brotes.