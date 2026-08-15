Rutina de cuidado facial para hombres: qué hacer y qué evitar

Tegucigalpa, Honduras.- A la mayoría de los hombres nadie les enseñó a cuidar su piel, y por eso terminan resolviendo todo con la misma barra de jabón que usan para el cuerpo, sin saber que esa costumbre reseca el rostro y desequilibra su piel poco a poco.

La piel masculina es distinta a la femenina, produce más grasa, es más gruesa y retiene más agua, lo que hace que los poros se vean más abiertos y que la sensación de brillo aparezca más rápido durante el día, sobre todo en la zona de la frente y la nariz.

A esto se suma el desgaste que deja el afeitado diario, porque cada pasada de cuchilla actúa como una exfoliación forzada que deja la piel más sensible, más propensa a irritarse y más vulnerable a pequeñas infecciones si no se cuida después, algo que muchos hombres pasan por alto y que con el tiempo se traduce en manchas, brotes de acné o zonas ásperas que tardan meses en desaparecer.

La buena noticia es que no hace falta complicarse ni gastar en una lista interminable de productos, basta con adoptar unos pocos hábitos simples y sostenerlos en el tiempo, aplicándolos con la misma naturalidad con la que uno se cepilla los dientes o se pone los zapatos antes de salir.