Desmintiendo mitos sobre el cuidado de la piel con la guía de una experta

Tegucigalpa, Honduras.- Cuidar la piel no debería ser complicado, pero entre recomendaciones caseras, tendencias virales y consejos bien intencionados, es fácil caer en creencias erróneas que, en lugar de beneficiar, pueden terminar dañándola.

"El sudor no elimina toxinas como se suele pensar. Para eso están el hígado y los riñones, que son los verdaderos órganos encargados de la desintoxicación", explicó la entrevistada. Aunque la sudoración puede ayudar a limpiar impurezas superficiales y mantener la piel hidratada de forma temporal, en exceso puede generar irritación, obstrucción de poros e incluso favorecer el crecimiento de bacterias.

Muchas personas creen que al sudar expulsan toxinas acumuladas en el cuerpo y, con ello, mejoran la apariencia de su piel. Sin embargo, esto no es del todo cierto.

"No todo maquillaje es igual. Actualmente el mercado ofrece productos no comedogénicos, formulados para no bloquear los poros", señaló Burdeos.