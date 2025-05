9 celebridades que fueron criadas como Testigos de Jehová

1. Donald Glover creció en un hogar de Testigos de Jehová. Por las estrictas reglas religiosas de sus padres, no podía ver televisión, asistir a espectáculos de magia ni celebrar cumpleaños. Reconoce que esto lo hizo sentir como un marginado, especialmente en el sur de Estados Unidos, pero también moldeó su identidad creativa. “Ser testigo de Jehová fue interesante. Creo que amplificó mi sensación de ser distinto”, dijo a The Daily Beast. Ya no practica la religión.