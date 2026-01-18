88 años y en forma: El actor Jorge Rivero sorprende con su rutina de ejercicio

El famoso actor mexicano Jorge Rivero, conocido por su participación en películas como Peleador a puño limpio (1989) y la cinta de John Wayne Río Lobo (1971), sorprendió a sus seguidores al ser captado ejercitándose a sus 88 años.
Una publicación compartida por Jonathan Cheung, quien coincide con Rivero en el gimnasio, tituló la imagen: "Abuelo de 88 años arrasando en el gimnasio", mostrando el asombro de quienes lo vieron entrenar con energía y disciplina.
Jonathan confesó lo mucho que le impresionó ver al actor acudir al gimnasio sin falta, manteniendo una rutina constante pese a su avanzada edad.
Durante una breve entrevista, Rivero reveló parte de sus secretos para mantenerse en forma. Entre ellos, mencionó que consume cinco claras de huevo diarias.
Al preguntarle sobre la razón de su disciplina, el actor respondió de manera sencilla y contundente: se debe al cuidado de su salud. Aquí en una foto de su juventud.
"Seguir adelante mientras pueda, siempre mente sana y cuerpo sano", aseguró con una amplia sonrisa.
Rivero, quien actualmente reside en Estados Unidos, disfrutó de éxito, fama y aplausos durante décadas y se consolidó como uno de los íconos del cine mexicano y latinoamericano.
Durante su carrera, fue considerado un verdadero sex symbol y, en varias ocasiones, ha confesado que su camino hacia la actuación fue producto de la casualidad.
A pesar de haberse retirado del medio, Jorge Rivero mantiene la disciplina que lo caracteriza, demostrando que el cuidado personal y un estilo de vida saludable no tienen edad.
La actitud del actor se ha viralizado en redes sociales y ha provocado múltiples reacciones de sorpresa entre los internautas.