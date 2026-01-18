  1. Inicio
88 años y en forma: El actor Jorge Rivero sorprende con su rutina de ejercicio

El conocido actor mexicano, Jorge Rivero, ocasionó sorpresa entre sus seguidores al ser captado realizando una completa rutina de ejercicio a su avanzada edad

  • Actualizado: 18 de enero de 2026 a las 12:30
El famoso actor mexicano Jorge Rivero, conocido por su participación en películas como Peleador a puño limpio (1989) y la cinta de John Wayne Río Lobo (1971), sorprendió a sus seguidores al ser captado ejercitándose a sus 88 años.

 Foto: Cortesía
Una publicación compartida por Jonathan Cheung, quien coincide con Rivero en el gimnasio, tituló la imagen: "Abuelo de 88 años arrasando en el gimnasio", mostrando el asombro de quienes lo vieron entrenar con energía y disciplina.

 Foto: Cortesía
Jonathan confesó lo mucho que le impresionó ver al actor acudir al gimnasio sin falta, manteniendo una rutina constante pese a su avanzada edad.

 Foto: Cortesía
Durante una breve entrevista, Rivero reveló parte de sus secretos para mantenerse en forma. Entre ellos, mencionó que consume cinco claras de huevo diarias.

 Foto: Cortesía
Al preguntarle sobre la razón de su disciplina, el actor respondió de manera sencilla y contundente: se debe al cuidado de su salud. Aquí en una foto de su juventud.

 Foto: Cortesía
"Seguir adelante mientras pueda, siempre mente sana y cuerpo sano", aseguró con una amplia sonrisa.

 Foto: Cortesía
Rivero, quien actualmente reside en Estados Unidos, disfrutó de éxito, fama y aplausos durante décadas y se consolidó como uno de los íconos del cine mexicano y latinoamericano.

 Foto: Cortesía
Durante su carrera, fue considerado un verdadero sex symbol y, en varias ocasiones, ha confesado que su camino hacia la actuación fue producto de la casualidad.

Foto: Cortesía
A pesar de haberse retirado del medio, Jorge Rivero mantiene la disciplina que lo caracteriza, demostrando que el cuidado personal y un estilo de vida saludable no tienen edad.

 Foto: Cortesía
La actitud del actor se ha viralizado en redes sociales y ha provocado múltiples reacciones de sorpresa entre los internautas.

Foto: Cortesía
