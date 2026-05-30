Doble limpieza, el ritual esencial para su piel

Tegucigalpa, Honduras.- Hay quienes se lavan el rostro con el mismo jabón de siempre y se preguntan por qué su piel no mejora. La respuesta, generalmente, está en el primer paso de todo: la limpieza. La doble limpieza es una técnica proveniente de Corea del Sur que durante décadas ha sido el pilar del K-beauty y su lógica es tan sencilla como efectiva. A lo largo del día, el rostro acumula dos tipos de suciedad —la grasa, como el maquillaje, el protector solar y el exceso de sebo, y la acuosa, como el sudor, las bacterias y la contaminación ambiental— y un solo producto no elimina ambas por completo. El primer paso requiere de un limpiador a base de aceite o bálsamo aplicado sobre el rostro seco. Al masajearlo suavemente, disuelve los residuos liposolubles sin agredir la barrera cutánea. Luego se debe retirar con agua tibia. El segundo paso es un gel, espuma o leche limpiadora con base acuosa, que actúe sobre los residuos que el aceite no alcanzó y deje la piel lista para absorber cualquier tratamiento posterior.

Aunque el término “aceite” genera desconfianza en quienes tienen piel grasa o propensa al acné, los especialistas aclaran que los aceites limpiadores formulados para uso facial no obstruyen los poros ni aumentan la producción de sebo. Al contrario, al eliminar la grasa acumulada con más eficacia, pueden reducir los brillos con el tiempo.

Este gesto se recomienda principalmente en la rutina nocturna, que es cuando la piel más lo necesita.

Algunos errores que debe evitar

Estos son los fallos más comunes que impiden que la doble limpieza funcione como debería: - Usar agua muy caliente: Una alta temperatura del agua dilata los capilares y debilita la barrera cutánea. Lo ideal es usar agua tibia o, incluso, al tiempo, que limpia bien sin irritar la piel. - Frotar con la toalla: Restregarse el rostro con la tela genera fricción innecesaria y puede activar la inflamación. Lo correcto es dar toques suaves hasta eliminar la humedad. - Apresurar la segunda limpieza: Si el aceite limpiador no se aclara bien con agua antes del segundo paso, la espuma o el gel no actúa sobre la piel, sino sobre la capa de aceite. El resultado, por tanto, es una limpieza incompleta. - Usar productos incorrectos: Los jabones corporales alteran el pH del rostro, que es más delicado que el del resto del cuerpo. Aunque resulte práctico, hacerlo puede generar resequedad e irritación.

- Hacer la rutina por la mañana: La doble limpieza está pensada para la noche, cuando hay acumulación real de residuos. Por la mañana, salvo indicación dermatológica, basta con un limpiador suave o solo agua al tiempo.

Adapte la rutina a su tipo de piel