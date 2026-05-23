Aceite desmaquillante en piel grasa: ¿funciona o saca granos?

Tegucigalpa, Honduras.- El auge de rutinas centradas en la salud de la piel —más que en la agresividad de ciertos activos— ha cambiado la manera de entender la limpieza facial. El objetivo ya no es “arrastrar” la grasa, sino respetar el equilibrio natural de la piel mientras se eliminan residuos acumulados durante el día, y el aceite desmaquillante se ha convertido en uno de los productos más buscados dentro de la cosmética actual. Uno de los mayores cambios en el cuidado facial tiene que ver con la percepción de limpieza.

Durante mucho tiempo, la sensación de piel tirante se interpretó como señal de eficacia. Hoy, los expertos advierten de que esa sensación suele ser consecuencia de una alteración de la barrera cutánea.Los aceites desmaquillantes funcionan de manera distinta.





Gracias a su composición lipídica, son capaces de disolver maquillaje, filtros solares, grasa oxidada y contaminación sin necesidad de fricción excesiva. La llamada “doble limpieza”, popularizada por la cosmética asiática, reforzó además la importancia de utilizar fórmulas oleosas para retirar primero los residuos grasos acumulados sobre la piel, y de hacerlo de una forma suave. Uno de los mayores mitos en torno a los aceites desmaquillantes es que no resultan adecuados para pieles grasas o con tendencia acneica. Sin embargo, especialistas y marcas coinciden en que, utilizados correctamente, pueden beneficiar incluso a este tipo de pieles.



Al limpiar sin agredir ni resecar en exceso, ayudan a evitar el llamado “efecto rebote”, por el cual la piel produce más grasa para compensar la deshidratación. Además, muchas fórmulas actuales emulsifican completamente con agua, evitando residuos oleosos sobre la piel.

El auge del ‘oil cleansing’

La limpieza con aceite se basa en un principio sencillo: la grasa disuelve grasa. Por eso, estos productos resultan especialmente eficaces para eliminar maquillaje resistente, protectores solares de larga duración o partículas contaminantes. Un paso de cuidado de la piel que se consolida desde Asia como parte fundamental en la rutina. Rocío López, divulgadora en redes sociales de belleza y cuidado de la piel, es una de las prescriptoras de la importancia de una limpieza adecuada de la piel como antesala de cualquier tratamiento y como garantía de una tez saludable y de aspecto jugoso, con casi cuatrocientos mil seguidores que siguen sus consejos y trucos de cuidado de la piel.

La “influencer” y modelo que ha lanzado una línea de productos formulados desde sus propias necesidades para la piel, insiste en la importancia de una limpieza correcta. “El resultado es una limpieza completa, eficaz y respetuosa con la barrera cutánea, que elimina cualquier rastro de impurezas sin dejar sensación grasa”. La creadora de contenido fantaseaba en su época de modelo con un producto de limpieza adaptado a su piel sensible y capaz de eliminar cualquier rastro de pigmentos, polución, impurezas o células muertas sin tener que recurrir a tres limpiadores diferentes y con una textura tan sensorial como original. Los nuevos aceites desmaquillantes ya no permanecen invariables durante su aplicación, sino que transforman su consistencia para adaptarse a distintas fases de limpieza. La cosmética insiste en utilizar dos productos para limpiar la piel, uno en aceite en primer lugar y otro de textura jabonosa para finalizar la limpieza. El siguiente paso sería empezar a aplicar productos de tratamiento, aunque el mercado profundiza en crear nuevas fórmulas que condensen estos dos pasos, para ahorrar así en producto, pero también en tiempo, con rutinas de cuidado que no consten de muchos pasos y minutos. La intención es simplificar la rutina sin renunciar a una limpieza profunda. “Nace con un objetivo claro: limpiar en profundidad, respetar la piel y transformar la rutina en un gesto único”, explican Rocío López.

La barrera cutánea, en el centro de todo