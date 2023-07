¿Por qué los niños le temen a las tormentas? Aprenda cómo actuar al respecto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Se trata de fenómenos naturales que tienden a normalizarse durante ciertas temporadas o en determinados lugares, pero no dejan de provocar miedo entre los niños que no pueden evitar cubrir sus oídos.



Para nadie es un secreto que las tormentas; fuertes y constantes lluvias generalmente acompañadas de vientos avasalladores, relámpagos, truenos y en ocasiones hasta granizo, retumban sobre todo en las emociones de los más pequeños del hogar.



Especialmente cuando los estallidos son frecuentes durante la noche, los niños llegan a desarrollar episodios de angustia, estrés, temor, confusión y ansiedad. Estas reacciones son el resultado del miedo generalizado por la propia fuerza de la tormenta, marcado además por la falta de recursos de apoyo.



Los niños pequeños gritan, lloran y sienten desconsuelo durante las tormentas eléctricas. Son reacciones completamente naturales. Sin embargo, como padres hay que tratar de apoyarlos y tranquilizarlos, ofrecerles un mejor escenario que les permita lidiar de manera más funcional con sus propias batallas.



Cabe recordar que durante los primeros años sus hijos no son capaces de entender la causa de esos invasivos ruidos, por lo que pueden acabar, además de asustados, desorientados respecto a su entorno. Exigirles que actúen como si no ocurriera nada sería casi tan descabellado como sacarlos a caminar bajo la tormenta.



Considere que muchos adultos, aunque no tiendan a admitirlo, también continúan experimentando este temor. Lo cual, evidentemente, puede acabar transmitiéndose muy fácilmente a los más pequeños.