¿Ondas naturales? Opciones para dar forma al cabello sin usar calor

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- No importa la temporada del año, la tendencia o la ocasión, las ondas en el cabello siempre serán un atino. Dan movimiento, crean volumen y aportan versatilidad a quien las porte. Sin embargo, debido a las altas temperaturas ambientales, la apuesta está en crearlas y mantenerlas sin necesidad de utilizar una plancha, una tenaza o incluso una secadora. Es decir, no someter la hebra al calor artificial. Solo piénselo, mientras estiliza la primera mitad de su melena con el aparato caliente, la otra ya estará empapada en sudor, al igual que su rostro, espalda y demás partes del cuerpo. Y aún si lo hace de cara a un ventilador o con el aire acondicionado encendido, una vez cruzada la puerta comenzará el verdadero desafío.

Alternativas. Si en verdad le interesa dar forma a su cabello por medio de ondas sin calor, intente implementar estas otras recomendaciones. Utilice la que mejor le funcione.



Trenzados. Trenzar el cabello es otra forma de crear ondas sin usar calor. Puede probar con una división al medio de la cabeza y una trenza a cada lado, o una sola trenza hacia atrás. Deje reposar antes de soltar.



Rulos. A diferencia de otras opciones, enrular el cabello con tubos funciona muy bien, siempre y cuando no planee dormir de esta manera, puesto que, además de incómodo, podría afectar su salud.



Fijadores. Hay quienes prefieren no utilizar ningún producto, para un resultado más suave y natural. Pero si este no es su caso o tiene el cabello demasiado lacio, apóyese de sprays o espumas fijadoras.



Tutoriales. Si quiere ir un paso más allá de las técnicas tradicionales, en YouTube encontrará infinidad de tutoriales que podrían servirle. La dupla de audio e imagen guía espléndidamente a principiantes.