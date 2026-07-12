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¿Obeso pero desnutrido? La paradoja de comer mucho y nutrirse poco

¿Comer en exceso puede provocarle desnutrición? La respuesta es sí, y la explicación está en cómo el cuerpo recibe los macro y micronutrientes

  • Actualizado: 12 de julio de 2026 a las 16:17
¿Obeso pero desnutrido? La paradoja de comer mucho y nutrirse poco

Pelar y cortar los alimentos justo antes de cocinarlos evita la oxidación y ayuda a mantener intactas sus propiedades nutritivas.

 Foto: Shutterstock

Tegucigalpa, Honduras.- Comer en exceso no garantiza una buena nutrición, por eso la obesidad y la malnutrición conviven con más frecuencia de la que imaginamos en una misma persona.

Muchos alimentos ultraprocesados aportan calorías abundantes, pero su contenido de vitaminas y minerales resulta escaso o nulo.

Nutrición “macro” y “micro”

El cuerpo distingue entre macronutrientes y micronutrientes. Los primeros están presentes en proteínas, carbohidratos y grasas, proporcionando energía.

Los segundos, en vitaminas y minerales como el hierro, el calcio, el zinc o las vitaminas A, C, D y del grupo B.

No aportan calorías, pero resultan indispensables para que el metabolismo, el sistema inmunológico y los huesos funcionen correctamente.

La vitamina C, presente en cítricos y pimientos, mejora la absorción del hierro de origen vegetal.

La vitamina C, presente en cítricos y pimientos, mejora la absorción del hierro de origen vegetal.

 (Foto: Shutterstock)

Cuando el organismo no recibe suficientes micronutrientes, envía señales de hambre, aunque ya se haya comido bastante. Esa sensación puede llevar a seguir ingiriendo productos pobres en nutrientes, lo que perpetúa un ciclo de sobrealimentación calórica y carencia nutricional simultánea.

Diversos estudios señalan deficiencias frecuentes de hierro, zinc, fosfato, calcio y vitaminas A y B12 en amplios sectores de la población mundial, incluidos niños.

Malnutrición infantil, un desafío en Centroamérica

Estas carencias pueden derivar en retraso del crecimiento, dificultades de aprendizaje, infecciones recurrentes o problemas de desarrollo cognitivo.

Más allá de la alimentación, el estrés, el sedentarismo y el descanso insuficiente también influyen en este desajuste.

Hábitos que debería evitar

Algunos hábitos cotidianos, aparentemente inofensivos, dificultan la absorción de nutrientes y agravan el desequilibrio nutricional.

- Saltarse comidas: Pasar muchas horas sin comer genera picos de hambre intensa que después llevan a elegir opciones rápidas, muy calóricas y prácticamente vacías de nutrientes esenciales.

- Cocinar en exceso las verduras: Hervir durante demasiado tiempo o a temperaturas muy altas destruye buena parte de las vitaminas hidrosolubles, como la C y varias del grupo B.

Incorporar verduras de hoja verde, pescado, mariscos, huevos, frutas y legumbres frescas, de temporada, ayuda a cerrar la brecha entre las calorías que se consumen y los nutrientes que realmente se aprovechan.

Incorporar verduras de hoja verde, pescado, mariscos, huevos, frutas y legumbres frescas, de temporada, ayuda a cerrar la brecha entre las calorías que se consumen y los nutrientes que realmente se aprovechan.

 (Foto: Shutterstock)

- Abusar de bebidas azucaradas: Refrescos y zumos industriales aportan calorías vacías, elevan el azúcar en sangre y terminan desplazando el consumo de agua y alimentos realmente nutritivos.

- Repetir los mismos platos: La rutina alimentaria limita la variedad de micronutrientes disponibles y aumenta el riesgo de desarrollar carencias específicas con el paso del tiempo.

- Confiar solo en el peso: Un cuerpo delgado, e incluso atlético, no garantiza un buen estado nutricional interno ni reservas suficientes de micronutrientes.

Señales que delatan una mala nutrición

- Uñas quebradizas y caída de cabello: Estos cambios suelen reflejar carencias de zinc, biotina o proteína de calidad, y normalmente mejoran de forma notable al ajustar la alimentación durante algunas semanas.

Una dieta balanceada no funciona si se hace solo "de vez en cuando"

- Encías sensibles o sangrantes: Este síntoma, muchas veces ignorado o atribuido al cepillado, suele alertar sobre una posible falta de vitamina C, fundamental para mantener la salud de los tejidos blandos.

- Calambres musculares: Niveles insuficientes de magnesio, potasio o calcio afectan la contracción muscular normal y pueden interrumpir el descanso nocturno, generando sensación de fatiga.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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