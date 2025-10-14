Una dieta balanceada no funciona si se hace solo "de vez en cuando"

<b>Ginebra, Suiza.- </b>Una <b><a href="https://www.elheraldo.hn/utilidad/saludybelleza/dieta-marcar-abdominales-sugerencias-ejercicios-BG16450753">dieta</a></b> basada en <b>frutas</b>, <b><a href="https://www.elheraldo.hn/fotogalerias/verduras-colores-reducen-riesgo-demencia-alzheimer-estudio-DH21513440">verduras</a></b> y fibra solo tiene un impacto positivo en la <b><a href="https://www.elheraldo.hn/cocina/contra-virus-y-bacterias-ponte-un-escudo-alimenticio-sistema-inmune-YL9591717">salud</a></b> si se realiza de forma regular, según ha confirmado un estudio de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), en Suiza.Los investigadores descubrieron que una dieta donde varía mucho el valor nutricional de los alimentos porque se alterna entre comida sana y comida rápida, azucarada o alta en sal, puede acabar con el equilibrio de la microbiota intestinal (microorganismos que pueblan el intestino).