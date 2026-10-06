Límites para niños y adolescentes: cómo establecerlos según su edad

Tegucigalpa, Honduras.- Hay niños y adolescentes que se crían bajo una disciplina en la que ha quedado claro qué se puede hacer y qué no; hay otros que viven bajo la rutina del caos normalizado.

Establecer reglas o límites en un hogar es una responsabilidad de los padres. Imagine que sus hijos son una hoja en blanco y usted quien marca los márgenes para que la historia que se escribirá ahí tenga orden. No se trata de controlar cada paso, sino de ofrecerles una guía que les permita aprender, asumir responsabilidades y regular su conducta de acuerdo con la etapa que atraviesan.

El psicólogo y psicoterapeuta Antonio Escobar señala que, en la niñez, los límites deben ser claros, concretos y breves: “nada de sermones largos. Anticipar los límites y ser consistentes. Esto significa explicar las reglas antes de que ocurra la situación y mantener la regla de forma constante. Expresar el límite en positivo. Decir lo que sí se puede hacer. Por último, aceptar lo que el niño siente, pero corregir la conducta”.

No obstante, en la adolescencia la recomendación cambia: “mientras que en la infancia los límites los decide el adulto, en la adolescencia los límites deben ser negociados y acordados. En la adolescencia, imponer límites sin escuchar o sin flexibilidad genera distancia, engaños o rebelión destructiva. El papel del adulto pasa de ser un ´controlador´ a un ´guía o negociador´”.

“Los límites funcionan como el contenedor o las ´barandillas´ de un puente: no están para impedir que caminen, sino para evitar que se caigan mientras aprenden a cruzar. Aportan seguridad emocional, estructuran el cerebro y favorecen la socialización”, detalla Escobar.

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El psicólogo explica que los adultos actúan como “la ´corteza prefrontal externa´ ya que los niños y adolescentes todavía no la han desarrollado”, esto significa que en estas etapas de la vida en que son impulsivos, los adultos deben establecer límites que les permitan regularse.

Durante la infancia y la adolescencia, el cerebro continúa desarrollándose. Algunas áreas vinculadas con la planificación, el control de impulsos y la toma de decisiones alcanzan su madurez más tarde.

Es por ello que las experiencias, los vínculos familiares, el aprendizaje y el entorno influyen en el desarrollo de las conexiones neuronales. Las rutinas, los límites y las oportunidades de aprendizaje también forman parte del proceso.