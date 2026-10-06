Límites para niños y adolescentes: cómo establecerlos según su edad

Tegucigalpa, Honduras.- Hay niños y adolescentes que se crían bajo una disciplina en la que ha quedado claro qué se puede hacer y qué no; hay otros que viven bajo la rutina del caos normalizado.
Establecer reglas o límites en un hogar es una responsabilidad de los padres. Imagine que sus hijos son una hoja en blanco y usted quien marca los márgenes para que la historia que se escribirá ahí tenga orden. No se trata de controlar cada paso, sino de ofrecerles una guía que les permita aprender, asumir responsabilidades y regular su conducta de acuerdo con la etapa que atraviesan.
Tome en cuenta la edad
El psicólogo y psicoterapeuta Antonio Escobar señala que, en la niñez, los límites deben ser claros, concretos y breves: “nada de sermones largos. Anticipar los límites y ser consistentes. Esto significa explicar las reglas antes de que ocurra la situación y mantener la regla de forma constante. Expresar el límite en positivo. Decir lo que sí se puede hacer. Por último, aceptar lo que el niño siente, pero corregir la conducta”.
No obstante, en la adolescencia la recomendación cambia: “mientras que en la infancia los límites los decide el adulto, en la adolescencia los límites deben ser negociados y acordados. En la adolescencia, imponer límites sin escuchar o sin flexibilidad genera distancia, engaños o rebelión destructiva. El papel del adulto pasa de ser un ´controlador´ a un ´guía o negociador´”.
“Los límites funcionan como el contenedor o las ´barandillas´ de un puente: no están para impedir que caminen, sino para evitar que se caigan mientras aprenden a cruzar. Aportan seguridad emocional, estructuran el cerebro y favorecen la socialización”, detalla Escobar.
El psicólogo explica que los adultos actúan como “la ´corteza prefrontal externa´ ya que los niños y adolescentes todavía no la han desarrollado”, esto significa que en estas etapas de la vida en que son impulsivos, los adultos deben establecer límites que les permitan regularse.
Durante la infancia y la adolescencia, el cerebro continúa desarrollándose. Algunas áreas vinculadas con la planificación, el control de impulsos y la toma de decisiones alcanzan su madurez más tarde.
Es por ello que las experiencias, los vínculos familiares, el aprendizaje y el entorno influyen en el desarrollo de las conexiones neuronales. Las rutinas, los límites y las oportunidades de aprendizaje también forman parte del proceso.
Consecuencias de la ausencia de límites
La ausencia de límites también puede tener consecuencias: “Baja tolerancia a la frustración, dificultad en la autorregulación, inseguridad y egocentrismo, y conductas de riesgo en la adolescencia”, señala el psicólogo.
Por eso, la disciplina también se construye en situaciones cotidianas. No tendrá la misma salud un niño cuya rutina se estructura alrededor de horas de sueño adecuadas, una alimentación nutritiva, tiempo de ocio y responsabilidades dentro del hogar, que uno que se despierta a las dos de la tarde, solo cena y pasa el resto del día frente a una pantalla, sin una estructura que le indique qué corresponde hacer. En cosas tan básicas como estas comienza una disciplina que también incluye el trato hacia los padres y los demás.
Poner límites no significa criar desde el miedo o la imposición. Significa acompañar cada etapa con reglas acordes con la edad y enseñar, poco a poco, a que los hijos puedan tomar decisiones y regular su propia conducta.
Manténgase firme
“La firmeza no es rigidez, es contención”, dice Escobar. Por lo que no piense que al establecer límites está siendo malo con sus hijos.
Es por ello que a la par de la disciplina va la escucha y la validación de las emociones, ambas cosas no sobrepasan los límites establecidos.
Eso sí, como padre no debe bajar la guardia y ceder ante el berrinche, la rebeldía o la confrontación, porque entonces estaría dando luz verde a sus hijos para sobrepasarse cuando usted como adulto se cansa o deja intimidar para conseguir lo que quieren, dice el experto.