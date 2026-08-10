Cómo acompañar a tus hijos en el regreso a clases, según la edad

Tegucigalpa, Honduras.- El inicio de agosto trae uniformes por revisar, útiles escolares por comprar y esa mezcla de nervios que se repite cada año, aunque nunca de la misma forma.
El hijo que lloraba en la puerta del salón hace algunos ciclos académicos hoy pide privacidad para hacer la tarea, y el regreso a clases exige entender que cada edad pide un tipo distinto de apoyo.
En preescolar, lo que más ayuda es una despedida corta y siempre igual. Repetir la misma frase cada mañana, aunque parezca poca cosa, funciona mejor que improvisar una nueva cada vez.
Contarle antes qué va a pasar durante el día, sin adornarlo ni prometer cosas que después no se cumplen, ayuda a que el miedo a separarse pese menos. Un objeto conocido, como un peluche pequeño, también puede sostenerlo durante esas primeras semanas.
En primaria, el reto se traslada a la organización. Dejar que el niño arme su propia mochila y decida el orden en que hace sus tareas, aunque se equivoque al principio, construye una autonomía que vale más que cualquier corrección a tiempo. Ahí, la labor del padre es quedarse cerca, sin adelantarse a resolver cada dificultad.
En secundaria, en cambio, lo que funciona es bajar el ritmo y escuchar más. En vez de preguntar por notas apenas cruce la puerta, conviene esperar a que sea él quien quiera contar su día, sin forzar la conversación. A eso se suma el límite del uso del celular durante la noche.
Dejarlo fuera del cuarto, o al menos lejos de la cama, no es solo una medida de disciplina, también le da al cerebro adolescente el descanso que necesita para sostener la concentración.
El regreso a clases pide mirar la edad de cada hijo y ajustar la forma de ayudar, sin olvidar que la paciencia sigue siendo la base en cualquier etapa.
Señales que no debería ignorar
La mayoría de los niños atraviesa nervios normales las primeras semanas de clases y eso no debería alarmar a nadie. Pero hay señales que, cuando se sostienen en el tiempo o se combinan entre sí, vale la pena mirar con más atención. Aquí, algunas de ellas.
- Preescolar: Es normal que el llanto persista la primera semana, pero si sigue igual después de la tercera, si se resiste a entrar al salón incluso con la maestra presente, o si aparecen dolores de estómago o vómitos antes de salir de casa, vale la pena prestarle atención y conversarlo con la tutora académica.
- Primaria: Si su hijo esquiva el tema de la escuela, cambia de conversación al preguntarle por sus compañeros, pierde interés en actividades que antes disfrutaba o se queja de dolores físicos las mañanas de clase, son pistas a considerar. Ayuda preguntar sin presionar, dejando espacio para que hable cuando esté listo.
- Secundaria: Un aislamiento repentino de amigos y familia, sobre todo si antes era sociable, una caída sostenida en el rendimiento y pasar horas conectado al celular durante la madrugada son señales de que algo pasa. Frente a esto, más que sermonear, ayuda ofrecerse como un espacio seguro para hablar.
Orden físico, mente en calma
- Rutinas de sueño: Mantener horarios de sueño fijos evita el cansancio acumulado. Esta rutina favorece tanto el estudio como sus emociones. Los fines de semana con horarios muy distintos complican el reinicio del lunes.
- Espacio de tareas: Reservar un lugar fijo en casa para hacer tareas, lejos de pantallas y ruido, ayuda a que el hijo lo asocie con concentrarse. No hace falta que sea grande, lo importante es que sea siempre el mismo espacio.
- Loncheras con energía: Incluir loncheras con alimentos que aporten energía sostenida, evitando el exceso de azúcar, ayuda a que el rendimiento no decaiga a media mañana.