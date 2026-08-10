Cómo acompañar a tus hijos en el regreso a clases, según la edad

Tegucigalpa, Honduras.- El inicio de agosto trae uniformes por revisar, útiles escolares por comprar y esa mezcla de nervios que se repite cada año, aunque nunca de la misma forma.

El hijo que lloraba en la puerta del salón hace algunos ciclos académicos hoy pide privacidad para hacer la tarea, y el regreso a clases exige entender que cada edad pide un tipo distinto de apoyo.

En preescolar, lo que más ayuda es una despedida corta y siempre igual. Repetir la misma frase cada mañana, aunque parezca poca cosa, funciona mejor que improvisar una nueva cada vez.

Contarle antes qué va a pasar durante el día, sin adornarlo ni prometer cosas que después no se cumplen, ayuda a que el miedo a separarse pese menos. Un objeto conocido, como un peluche pequeño, también puede sostenerlo durante esas primeras semanas.

En primaria, el reto se traslada a la organización. Dejar que el niño arme su propia mochila y decida el orden en que hace sus tareas, aunque se equivoque al principio, construye una autonomía que vale más que cualquier corrección a tiempo. Ahí, la labor del padre es quedarse cerca, sin adelantarse a resolver cada dificultad.

En secundaria, en cambio, lo que funciona es bajar el ritmo y escuchar más. En vez de preguntar por notas apenas cruce la puerta, conviene esperar a que sea él quien quiera contar su día, sin forzar la conversación. A eso se suma el límite del uso del celular durante la noche.