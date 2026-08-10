Regreso a clases: Cómo crear una rutina matutina que evite el caos

Tegucigalpa, Honduras.- Son las 6:25 de la mañana y el desayuno sigue intacto sobre la mesa. Un zapato apareció debajo del sofá, la mochila quedó a medio armar y alguien llora porque no encuentra el suéter.

El reloj avanza, el transporte escolar está por llegar y la casa entera vive un momento de descontrol total. Cualquier padre o madre que haya pasado por el regreso a clases reconoce esta escena.

Ese desorden matutino tiene solución y no depende de despertarse más temprano ni de gritar más fuerte. Un estudio publicado en 2023 en la revista Journal of Sleep Research, liderado por la investigadora Dominique Petit, encontró que los niños con patrones de sueño más cortos durante la infancia temprana tuvieron hasta tres veces más probabilidades de ubicarse por debajo del promedio de su clase en matemáticas y ciencias al llegar a los 10 años.

El desayuno pesa en la misma dirección, una revisión publicada en 2013 por Adolphus, Lawton y Dye en Frontiers in Human Neuroscience encontró que desayunar mejora la función cognitiva y la capacidad de concentración durante las primeras horas de clase.

Por eso el primer paso ocurre la noche anterior, cuando se define la hora de dormir, se preparan la ropa y los útiles, y se deja lista una opción de desayuno sencilla.