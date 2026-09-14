Estimule el habla de su hijo con estos consejos

Tegucigalpa, Honduras.- Antes de pronunciar su primera palabra, el bebé ya lleva meses escuchando las voces que lo rodean y familiarizándose con sus sonidos. La ciencia confirma que algunos procesos relacionados con el lenguaje comienzan mucho antes de lo que imaginamos y que el papel de los padres resulta decisivo en ese proceso. Alexis Black, especialista en ciencias del habla de la Universidad de Columbia Británica, explica que hacia el tercer trimestre de gestación el sistema auditivo del bebé ya funciona y responde a los sonidos que percibe desde el vientre. Esa exposición temprana puede dejar huella, porque los recién nacidos son capaces de recordar secuencias sonoras escuchadas antes de nacer.

Tras el nacimiento, la calidad de las interacciones cotidianas marca la diferencia. Un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) liderado por Rachel Romeo, publicado en Journal of Neuroscience, encontró que los niños que sostienen más turnos conversacionales con adultos presentan conexiones más fuertes entre las áreas de Broca y Wernicke, regiones cerebrales relacionadas con el habla y la comprensión.

La lectura compartida aporta otro impulso importante. Investigaciones de Monique Sénéchal muestran que la frecuencia con la que los padres leen a sus hijos se relaciona con una mayor amplitud del vocabulario oral.

Los libros, a diferencia del habla cotidiana, exponen al niño a palabras más variadas y menos frecuentes.

Black recomienda además no obsesionarse con corregir los errores del pequeño mientras habla. Prefiere que los adultos respondan con naturalidad y sigan conversando, porque esa interacción constante resulta más eficaz que la corrección directa.

Hablarle, leerle y responderle cada día ayuda a que el niño desarrolle, poco a poco, su propio lenguaje.

¿Cómo potenciar el habla en casa?

Fomentar el lenguaje no exige materiales especiales, basta con aprovechar los momentos cotidianos. Estas rutinas sencillas convierten cualquier instante del día en una oportunidad para que el niño escuche, imite y practique nuevos sonidos y palabras.

- Narre sus acciones en voz alta: Hable mientras cocina, viste o pasea a su hijo. Nombrar cada acción y objeto lo expone a vocabulario nuevo de forma natural, reforzando así su comprensión mucho antes de que empiece a hablar con claridad. - Amplíe lo que su hijo ya dice: Cuando su vástago diga una palabra suelta, responda con una breve frase. Si dice “agua”, puede contestar “sí, ¿quieres más agua?”. Esta técnica, usada en terapia del lenguaje, le muestra la forma correcta sin corregirlo de manera directa.

- Cante y recite con frecuencia: Las canciones infantiles y las rimas ayudan a que el niño memorice patrones del idioma. La repetición y la musicalidad hacen que disfrute el proceso de aprender a hablar. - Haga pausas después de hablarle: Al principio, los niños necesitan tiempo para procesar lo que escuchan antes de intentar responder con gestos, balbuceos o palabras propias. - Limite las pantallas: La interacción con una persona real estimula el lenguaje mucho más que cualquier programa o aplicación educativa durante los primeros años.

Señales de que el desarrollo del lenguaje no avanza bien