¿Qué es el henipavirus y por qué deberíamos estar alerta?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Estudios científicos han revelado el contagio de 35 personas con el nuevo virus llamado henipavirus, recientemente descubierto en dos provincias del este y centro de China.

Según los informes presentados por New England Journal of Medicine, científicos chinos aseguran que henipavirus proviene de un origen animal (zoonótico) y que puede infectar a los humanos causando efectos que podrían ser mortales.

Entre los síntomas conocidos están: fiebre, fatiga, náuseas, perdida del apetito, dolor muscular, de cabeza y vómitos, acompañado de un recuento bajo de plaquetas y disminución de glóbulos blancos. El deterioro de la función hepática y renal también se suman a la lista de señales de alarma.

El contagio del virus hacia los humanos, hasta el momento, solo puede ser transmitido a través de animales como: murciélagos, roedores y musarañas, quienes son parientes de los topos.

El Langya henipavirus, nombre dado por los científicos, aun no puede transmitirse de una persona a otra, como ocurre con el covid-19, aunque informes previos no descartan dicha posibilidad en caso de que este llegara a evolucionar.

“El coronavirus no será la última enfermedad contagiosa que provoque una pandemia, ya que nuevas enfermedades tendrán un impacto cada vez mayor en la vida diaria de la raza humana”, declaró el subdirector del departamento de Patologías Infecciosas del hospital Huashan, afiliado a la Universidad de Fudan (Shanghái).

Los virus y las nuevas mutaciones no dejan de aparecer en los últimos años, no obstante los médicos y científicos siguen buscando tratamientos para cada uno de ellos, aunque hasta el momento no se ha descubierto una cura para el henipavirus.

