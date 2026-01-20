El método para despertar su creatividad en el entorno laboral

Tegucigalpa, Honduras.- Ese hallazgo trascendental que ha perseguido durante semanas llega, a menudo, de forma inefable: mientras espera en la fila por un café, al perder la vista tras el ventanal o en ese breve suspiro entre reuniones donde la mente, por fin, divaga. No obstante, usted dedica cuarenta horas semanales a su escritorio, forzando la creatividad bajo demanda, asediado por notificaciones y colegas, intentando invocar aquello que solo parece manifestarse cuando ha dejado de buscarlo.

No es coincidencia... en realidad, es su cerebro revelando una verdad incómoda sobre la mecánica del pensamiento creativo y la espectacular incapacidad de los entornos laborales modernos para darle cabida. Cuando usted desiste de pensar en algo específico y permite que sus ideas fluyan a la deriva, se activa la red neuronal por defecto, vinculando información dispar de una manera que la atención focalizada no logra alcanzar. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Las investigaciones demuestran que las mentes altamente creativas activan múltiples redes cerebrales simultáneamente, por ejemplo, la red por defecto para el pensamiento espontáneo, la de relevancia para evaluar ideas y la ejecutiva para el control enfocado. Esta danza neuronal exige tanto la divagación mental como el enfoque deliberado. No obstante, la mayoría de los empleos no permiten ni lo uno ni lo otro. La cultura laboral suele castigar el ocio mental, midiendo la productividad por la actividad visible o la cantidad bruta en lugar de por el resultado cognitivo.



Hemos optimizado la apariencia del trabajo a expensas de su sustancia, para luego preguntarnos

por qué la innovación genuina se nos escapa. ¿Capta usted la

contrariedad?En la cultura laboral latinoamericana esta tensión se manifiesta de forma singular. Por ejemplo, el profesional latino es sumamente valorado por su creatividad, pues se le reconoce su capacidad de aportar perspectivas frescas y resultados que suelen superar a los métodos tradicionales, tanto en labores de redacción, programación, ingeniería, finanzas, gerencia o arte. Ese énfasis cultural en las relaciones humanas y el pensamiento flexible crea condiciones naturales para innovar. Sin embargo, cuando estos profesionales se ven inmersos en estructuras corporativas rígidas que priorizan la disponibilidad constante e inmediata o carente de fondo, su fuerza creativa se asfixia. El espíritu colaborativo que debería alimentar ideas disruptivas se convierte en otra reunión más, otra exigencia, otra interrupción y otra barrera hacia la soledad que la creatividad requiere para elucubrar soluciones reales.​ La realidad es que usted no puede esperar a que toda esa cultura organizacional, que coarta la creatividad, se transforme. Por lo tanto, he aquí lo que usted, definitivamente, sí puede controlar.

¿Cómo desatar su potencial creativo?

La creatividad no es un don místico otorgado a unos pocos afortunados. Es una capacidad cognitiva que se potencia mediante prácticas basadas en evidencia, disponibles para usted sin importar las limitaciones de su oficina.Caminar la activa. La meditación la cultiva. Los descansos estratégicos la nutren. La manipulación del entorno la sostiene. El ánimo positivo la prepara. Su cerebro ya posee una

maquinaria creativa extraordinaria. Deje de esperar a que la

inspiración le asalte y comience

a diseñar los estados mentales donde esta prospera

Sugerencia