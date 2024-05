Fuga de talentos: ¿Cómo evitarla?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- No me siento valorado/a por el trabajo que hago”, “Siento que no hay oportunidades de crecimiento en esta empresa”, “El ambiente laboral es tóxico y poco saludable”.

Expresiones como estas cada vez son más comunes en el entramado laboral moderno.La decisión de un colaborador de abandonar su posición se convierte en un fenómeno de considerable importancia hoy día.

Tal como el director de una orquesta debe mantener el ritmo y tempo perfectos para que sus músicos trabajen en sincronía y sin disonancias innecesarias, un empresario debe estar atento ante las señales de alerta.