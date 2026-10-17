Duelo perinatal como camino de memoria y crecimiento

Tegucigalpa, Honduras.- Cuando una familia pierde a su bebé, a las pocas semanas el círculo cercano vuelve a preguntar por el trabajo, por el clima, por el partido del domingo, y la madre —quien generalmente sigue aprendiendo a vivir con la ausencia— siente que la vida ajena avanzó sin esperarla.

El 15 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, y es probable que haya visto o vivido ese desfase. ¿Cuánto plazo se le concede a una madre para dejar de extrañar a quien apenas alcanzó a imaginar?

La máster en psicología Anjannette Gavarrete responde que ese plazo no existe, ya que una pérdida así “no se supera siguiendo un calendario ni existe una fecha en la que el dolor tenga que desaparecer”.

La ciencia coincide. Un estudio publicado en 2020 en el American Journal of Obstetrics and Gynecology, encabezado por Jessica Farren y Tom Bourne, encontró que el 29% de las mujeres evaluadas tras una pérdida temprana del embarazo cumplía los criterios de detección de estrés postraumático al primer mes. Nueve meses después, la proporción era del 18%.