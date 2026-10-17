Muere Michael Forest, el Apolo de Star Trek, a los 97 años

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor Michael Forest, conocido por su participación en la franquicia Star Trek, ha muerto a los 97 años. Su fallecimiento se produjo el miércoles, según informó su amigo James A. Brown en una publicación en Facebook.
"Es con gran tristeza que informo de que hemos perdido a Michael Forest", escribió Brown. "Lo conocí como actor y lo quise como amigo"
Forest, nacido como Gerald Michael Charlebois, vivía en la residencia MorningStar Senior Living de Sparks, según recoge Deadline.
De sus más de 200 créditos, el más reconocido fue el de Apolo en Who Mourns for Adonais?, episodio de la serie original emitido en 1967. Retomó el personaje en 2013 en Star Trek Continues, una producción web realizada por aficionados.
En una entrevista de 2012 con StarTrek.com, explicó que tuvo que leer ante los productores en tres ocasiones antes de ser elegido. Reconoció también que el papel le había dado "sus 15 minutos de fama".
Trabajó además como actor de doblaje, protagonizó películas de serie B producidas por Roger Corman y apareció en series como "Zorro", The Twilight Zone o Gilligan’s Island, así como en la película Cast Away (2000).