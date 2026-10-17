Muere Michael Forest, el Apolo de Star Trek, a los 97 años

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor Michael Forest, conocido por su participación en la franquicia Star Trek, ha muerto a los 97 años. Su fallecimiento se produjo el miércoles, según informó su amigo James A. Brown en una publicación en Facebook.

"Es con gran tristeza que informo de que hemos perdido a Michael Forest", escribió Brown. "Lo conocí como actor y lo quise como amigo"

Forest, nacido como Gerald Michael Charlebois, vivía en la residencia MorningStar Senior Living de Sparks, según recoge Deadline.